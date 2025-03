Astronautas varados 9 meses en la estación espacial llegan a la Tierra

Suni Williams y Butch Wilmore realizaron este viaje de regreso a bordo de la nave espacial Crew Dragon de SpaceX, que atravesó la atmósfera antes de desplegar los paracaídas para un suave amerizaje a las 17:57 locales (21:57 GMT). Su estancia en el espacio se prolongó debido a fallos detectados en la nave de Boeing que los había llevado al laboratorio orbital.

Tune in for a splashdown! @NASA_Astronauts Nick Hague, Suni Williams, Butch Wilmore, and cosmonaut Aleksandr Gorbunov are returning to Earth in their @SpaceX Dragon spacecraft. #Crew9 splashdown is targeted for 5:57pm ET (2157 UTC). https://t.co/Yuat1FqZxw

— NASA (@NASA) March 18, 2025