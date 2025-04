Tiroteo en la Universidad Estatal de Florida deja varios heridos y dos muertos

"Desafortunadamente, su hijo tuvo acceso a una de sus armas, y fue una de esas armas la que encontramos en la escena", agregó.

El presunto atacante también era un miembro de larga data del departamento del condado de Leon, ciudadano del Concejo Asesor de la Juventud, y participó en una serie de programas de la oficina del sheriff, detalló McNeil.

Las autoridades de Tallahassee no identificaron a las víctimas, pero informaron que los dos fallecidos no eran alumnos del centro de estudios.

El tiroteo ocurrió alrededor del mediodía en el edificio del Sindicato de Estudiantes del campus de la FSC en Tallahassee, la capital del estado.

"Todo el mundo comenzó a correr lejos de la unión estudiantil", dijo un testigo que se identificó como Wayne en entrevista con la televisora local WCTV.

"Como un minuto después escuchamos entre ocho y diez disparos", agregó.

Un grupo de ocho personas que trabajaban en un proyecto se atrincheró en un pasillo, y armó una barricada de botes de basura y tablas de madera.

"Recuerdo haber aprendido que lo mejor que puedes hacer es algo para ralentizarlos porque ellos no quieren hacer nada que tome tiempo, ellos sólo quieren matar a cuanta gente sea posible", dijo el estudiante Sam Swartz, citado por el periódico local.

Durante el evento, se aconsejó a estudiantes y profesores que se refugiaran en el lugar mientras la policía respondía a los informes. Más de 42.000 estudiantes asisten a clase en el campus principal.

Continue to shelter in place. Law enforcement is actively clearing rooms on the main campus. Continue to shelter in place until law enforcement contacts you.

Persons in need of immediate emergency assistance should call 9-1-1 or FSUPD at 850-644-1234.

— Florida State University (@FloridaState) April 17, 2025