La influencia de Donald Trump marca las elecciones en Canadá

Una victoria del Partido Liberal de Carney representaría uno de los cambios más sorprendentes en la historia política reciente del país.

El 6 de enero, día en que el exprimer ministro Justin Trudeau anunció su renuncia, los liberales iban más de 20 puntos por detrás de los conservadores en la mayoría de las encuestas, y el líder conservador Pierre Poilievre parecía encaminarse a ser el próximo primer ministro.

En las semanas siguientes, Trump desplegó su guerra comercial mientras hablaba repetidamente de integrar Canadá a Estados Unidos.

¿Carney o Poilievre?

Cuando Carney reemplazó al impopular Trudeau el 14 de marzo, basó su mensaje directamente en la amenaza de Trump, afirmando que Estados Unidos pretende "quebrar" a Canadá para "poder controlarlo".

Este político de 60 años, que nunca ha ocupado un cargo electivo pero dirigió los bancos centrales de Canadá y Gran Bretaña, hizo campaña asegurando que su experiencia en los medios financieros lo convertía en el candidato ideal para defender a Canadá de la volátil ofensiva arancelaria de Trump.

"Poilievre no tiene intención de enfrentarse al presidente Trump", declaró el viernes. "A diferencia de Pierre Poilievre, yo he gestionado presupuestos antes. He gestionado economías antes, he gestionado crisis antes. Este es un momento para la experiencia, no para la experimentación".