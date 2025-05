ONU alerta que 14,000 bebés en Gaza morirán sin asistencia humanitaria

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que al menos 14,000 bebés pueden morir si no se permite el ingreso inmediato de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. A pesar de que Israel anunció el lunes la reapertura del cruce de Kerem Shalom, tras mantenerlo cerrado durante once semanas, la asistencia no ha llegado a la población, confirmó el portavoz del secretario general Stéphane Dujarric.