Las medidas de Trump hunden a los estudiantes extranjeros en la incertidumbre

“Me pesa pensarlo, esconderme, he crecido con la libertad de tomar una posición política, pero también tengo un sueño que quiero cuidar”, dijo.

En caso de que su visa sea rechazada, indica que aún tendría otras oportunidades para estudiar en el ICP, pues su cupo está reservado, pero debería renunciar a la beca, por lo que prefiere intentarlo. Además, dice, nada le garantiza que en uno o dos años la situación no sea peor.

Tristeza, enojo y ansiedad

Para los estudiantes que ya residen en Estados Unidos, la situación sobre su futuro académico no es menos incierta.

Un estudiante mexicano del doctorado en Historia de la Universidad Estatal de Nueva York, quien pidió dar su testimonio en condición de anonimato, explica que teme que su visa de estudiante pueda ser revocada pronto, pues recibió hace poco una advertencia.

“Acabo de tener que cerrar mi cuenta de Twitter porque me mandaron un mensaje del área migratoria de mi universidad, del área de estudiantes internacionales, diciendo que soy un potencial objetivo de las revocaciones de visa por mi perfil muy público”, indica.

Recordó que las autoridades migratorias revocaron hace poco la visa de una compañera suya por tener un “encuentro con la ley”, después de recibir una infracción por manejar bajo la influencia del alcohol.

El estudiante mexicano contó que una tarde en un bar, un ciudadano estadounidense lo acorraló con preguntas sobre su estatus migratorio.

“Yo le decía que solo era estudiante y que no quería problemas. Por suerte el personal del bar me lo quitó de encima, pero me empezó a decir ‘Fucking illegal, go back to your country’”, relató