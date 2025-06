Irán contaba con "equipos defensivos en abundancia, pero no se comparan con los fabricados, concebidos y producidos en Estados Unidos. Nadie lo hace mejor que Estados Unidos", escribió el presidente republicano en su red Truth Social.

Trump afirmó este martes que Estados Unidos no matará al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, "por ahora".

"Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado 'Líder Supremo'. Es un blanco fácil, pero está seguro allí. No vamos a sacarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "Pero no queremos que disparen misiles contra civiles, ni contra soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando. Gracias por su atención en este tema!", añadió. Acto seguido escribió: "¡RENDICIÓN INCONDICIONAL!".

El vicepresidente JD Vance dijo que Trump podría tomar "medidas adicionales" para detener el programa nuclear iraní, en respuesta a especulaciones sobre una posible intervención de Estados Unidos en el conflicto.

"El presidente ha dado muestras de una considerable moderación al mantener el enfoque de nuestros militares en proteger a nuestras tropas y a nuestros ciudadanos. Puede que decida que necesita tomar medidas adicionales para acabar con el enriquecimiento (de uranio) iraní", escribió Vance en la red social X.