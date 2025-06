Donald Trump repudió el martes, de regreso de la cumbre del G7, la evaluación de la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, de que Irán no construye un arma nuclear, la primera contradicción pública a la jefa del espionaje estadounidense durante su segundo mandato.

Cuando periodistas a bordo del Air Force One le dijeron que Gabbard testificó ante el Congreso, en marzo, que la comunidad de inteligencia estadounidense continuó juzgando que Teherán no estaba trabajando en una ojiva nuclear, Trump respondió: "No me importa lo que dijo. Creo que estuvieron muy cerca de tener una".

Segunda similitud: Benjamin Netanyahu

El actual líder de Israel, Benjamin Netanyahu, es un viejo conocido que marca la política de su país desde hace casi 30 años. En 2002, el entonces exprimer ministro —gobernó Israel entre 1996 y 1998— testificó como ciudadano ante un comité de la Cámara de Representantes sobre la pertinencia de atacar a Irak.

"No hay duda de que Saddam está buscando, está trabajando, está avanzando hacia el desarrollo de armas nucleares", dijo Netanyahu en un testimonio de 2002 al Congreso. "Una vez que Saddam tenga armas nucleares, la red terrorista tendrá armas nucleares", indicó, de acuerdo con un video publicado en C-SPAN.

Netanyahu justificó los ataques contra Irán de mediados de junio con un argumento bastante parecido. El premier israelí presentó la ofensiva como una serie de ataques preventivos para destruir una amenaza existencial. Declaró que el avance de Irán hacia el desarrollo de una bomba nuclear estaba "en el minuto 90".