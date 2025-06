Por qué bombardear Irán podría fortalecer a los más radicales del régimen

El escenario del caos

A diferencia de otras naciones islámicas, como Irak y más recientemente Siria, en Irán no existe una oposición ni prominentes figuras que permitan una transición hacia un gobierno democrático o, en el peor de los mejores escenarios, menos radical y adverso a Occidente.

“Es altamente improbable que, como algunos en Israel y Estados Unidos esperan, estos ataques aceleren el colapso del régimen iraní”, escribió Ilan Goldenberg, ex Líder de Equipo para Irán de la Oficina del Secretario de Defensa de Estados Unidos, en un ensayo para Foreign Affairs. “Incluso si la muerte de tantos oficiales de alto rango de Irán cause que el régimen caiga, la inestabilidad y la violencia que vendría de ello no producirá una democracia, sino que llevará a un liderazgo más radical o a un vacío peligroso”.

En un país de 90 millones de habitantes y un territorio más vasto que Irak o Afganistán, Estados Unidos e Israel carecen de la capacidad de llevar a buen término un cambio de gobierno que dure en el mediano y largo plazos. Las lecciones no aprendidas de Afganistán sirven a Washington como un duro recordatorio de que su historial en la región es negativo.

“Irán podrá aceptar por ahora una paz en los términos de Estados Unidos y sonreír para la cámara”, añadió el oficial de la Marina. “Pero eso solo les gana tiempo para conseguir sus objetivos, esos no han cambiado desde el sábado”.