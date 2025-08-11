Dos personas murieron y otras dos fueron hospitalizadas tras un ataque perpetrado antes de la medianoche del domingo en la región de Tula, que limita al norte con la región de Moscú, dijo el gobernador de Tula, Dmitri Milyaev, en la aplicación de mensajería Telegram.

Una persona murió y otras dos fueron hospitalizadas tras un ataque ucraniano dirigido contra una zona industrial de la región de Nizhni Nóvgorod, en el oeste de Rusia, informó en Telegram el gobernador de la región, Gleb Nikitin.

Las unidades de defensa antiaérea rusas destruyeron durante la noche un total de 59 drones ucranianos, 12 de ellos sobre la región de Tula y dos sobre la región de Moscú. El ministerio solo informa de cuántos drones derriban sus unidades, no de cuántos lanza Ucrania.

Reuters no pudo verificar las informaciones de forma independiente. No hubo comentarios inmediatos por parte de Ucrania. Ambas partes niegan haber atacado a civiles en el territorio de la otra, pero miles de civiles han muerto en la guerra que Rusia inició con una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Intercambio de tierras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que tanto Ucrania como Rusia tendrán que cederse terreno mutuamente para poner fin a la guerra y que sus conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, tendrían como objetivo tomar la temperatura sobre un posible acuerdo.

Trump afirmó en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que las conversaciones que mantendrá el viernes con Putin en Alaska serán una "reunión de tanteo" para determinar si está dispuesto a llegar a un acuerdo. Según indicó, en dos minutos podrá saber si era posible avanzar.

"Voy a hablar con Vladimir Putin y le voy a decir: tienes que poner fin a esta guerra. Tienes que ponerle fin", dijo Trump a los periodistas.

También señaló que una futura reunión podría incluir al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y que podría acabar siendo una cita a tres bandas que le incluyera a él y a Putin. Según señaló, hablará con los líderes europeos poco después de sus conversaciones con Putin, destacando que su objetivo es un rápido alto el fuego al sangriento conflicto.

Trump ha hablado en el pasado de intercambios de territorios, pero ni Rusia ni Ucrania han mostrado interés en esta fórmula como parte de un acuerdo de paz. A los europeos les preocupa que haya grandes concesiones a Moscú que puedan crear problemas de seguridad para Occidente en el futuro.

Con información de Reuters