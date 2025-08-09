Ucrania no cederá territorio, dice Zelenski tras anuncio de reunión Trump-Putin

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reunirán en Alaska, cerca de Rusia, el 15 de agosto para intentar poner fin al conflicto, a pesar de las múltiples advertencias de Ucrania y Europa de que Kiev debe formar parte de las negociaciones.

Al anunciar la cumbre el viernes, Trump dijo que "habrá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos", refiriéndose a Ucrania y Rusia, sin dar más detalles.

"Los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante", declaró Zelenski en redes sociales horas más tarde.

"No pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz. No conseguirán nada", advirtió el mandatario. La guerra "no puede terminar sin nosotros, sin Ucrania", añadió.

Zelenski también instó a los aliados de Ucrania a dar "pasos claros" hacia una paz sostenible, durante una llamada con el primer ministro británico Keir Starmer.

El dirigente ucraniano dijo haber conversado igualmente con su homólogo francés, Emmanuel Macron, con quien intercambió "puntos de vista sobre la situación diplomática".

Los asesores de seguridad nacional de los aliados de Kiev, incluidos Estados Unidos, los países de la UE y Reino Unido, se reúnen este sábado en Reino Unido para armonizar sus puntos de vista antes de la cumbre entre Putin y Trump.

Las tres rondas de negociaciones entre Rusia y Ucrania celebradas este año no dieron frutos, y sigue sin estar claro si una cumbre contribuirá a acercar la paz.

La invasión rusa de Ucrania, lanzada en febrero de 2022, ha dejado decenas de millas de muertos, millones de desplazados y grandes destrozos.

Putin se ha resistido a los múltiples llamamientos de Estados Unidos, Europa y Ucrania para que se declare un alto el fuego.

Zelenski afirmó que Kiev está "preparada para tomar decisiones reales que puedan traer la paz", pero añadió que debía ser una "paz digna", sin dar más detalles.

El dirigente ucraniano presiona para que se celebre una cumbre a tres bandas y afirmó en numerosas ocasiones que reunirse con Putin es la única forma de avanzar hacia la paz, pero este último descartó conversar con Zelenski en este momento.

Lejos de la guerra

La cumbre en Alaska, territorio que Rusia vendió a Estados Unidos en 1867, sería la primera entre los presidentes en ejercicio de Estados Unidos y Rusia desde que Joe Biden se reunió con Putin en Ginebra en junio de 2021.

Alaska está "muy lejos de esta guerra, que se libra en nuestra tierra, contra nuestro pueblo", declaró Zelenski sobre la ubicación de la reunión.

El Kremlin calificó la elección era "bastante lógica" ya que el estado cercano al Ártico se encuentra en la frontera entre los dos países, y es allí donde se cruzan sus "intereses económicos".

Moscú también invitó a Trump a realizar una visita recíproca a Rusia más adelante.

Trump y Putin se reunieron por última vez en 2019 en una cumbre del G20 en Japón durante el primer mandato del estadounidense, aunque han hablado por teléfono en varias ocasiones desde enero.

Trump, que desde que regresó a la Casa Blanca en enero trata de negociar la paz en Ucrania sin lograr ningún avance, impuso anteriormente un arancel adicional a India por comprar petróleo ruso, en un intento de empujar a Moscú a las negociaciones.

También amenazó con imponer un impuesto similar a China, pero hasta ahora se ha abstenido de hacerlo.

Continúan los bombardeos

Lejos de las negociaciones, a lo largo de los más de 1.000 kilómetros de frente, Rusia y Ucrania continuaron lanzándose decenas de drones mutuamente durante la noche del sábado.

Dos personas murieron y otras 16 resultaron heridas cuando fue alcanzado un autobús que transportaba civiles en la ciudad ucraniana de Jersón, situada en primera línea de frente.

El ejército ruso afirmó haber tomado Yablonovka, otra aldea de la región de Donetsk, escenario de los combates más intensos en el este y una de las cinco regiones que Putin considera parte de Rusia.

Cuatro personas murieron hasta el sábado por la mañana en Donetsk tras bombardeos rusos, informaron las autoridades ucranianas.

Para poner fin al conflicto, Moscú exige que Ucrania ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie a los suministros de armas occidentales y a cualquier adhesión a la OTAN.

Estas exigencias son inaceptables para Kiev, que exigen la retirada de las tropas rusas de su territorio y garantías de seguridad occidentales. Esto incluiría más suministros de armas y el despliegue de un contingente europeo, a lo que Rusia se opone.