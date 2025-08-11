Orgulloso de llamar "amigo" al presidente estadounidense Donald Trump, este publicista de 44 años, que gobierna desde 2019 y fue reelegido en 2024 con un aplastante 85% de los votos, adoptó en los últimos meses un aire ya no tan “cool".

En marzo de 2022 instauró un régimen de excepción con el que han sido detenidas unas 88,000 personas. La cifra de homicidios cayó en picada.

“Desde 2022, el fortalecimiento de las medidas de seguridad ha reducido drásticamente la criminalidad, aumentando la confianza en los mercados y eliminando un obstáculo clave para la prosperidad”, indica en Banco Mundial en su perfil sobre el país.

Sin embargo, la economía de este país centroamericano aún tiene muchos obstáculos que enfrentar. Algunos de los retos para El Salvador son la baja productividad, las deficiencias en el capital humano y, durante la última década, altos déficits fiscales y un acceso limitado al financiamiento externo.

“Un desafío importante continúa siendo la pobreza, que según cifras oficiales aumentó de 26.8% a 30.3% entre 2019 y 2023”, indica el Banco Mundial.

Una economía que depende de las remesas

Las remesas familiares son uno de los pilares de la economía del empobrecido país centroamericano y las envían principalmente desde los Estados Unidos, donde viven más de 2 millones de salvadoreños.

Estos envíos de dinero representan un 24% del producto interno bruto (PIB) de El Salvador y constituyen el principal generador de divisas en la economía salvadoreña, por encima de las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo internacional.