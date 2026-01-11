Trump advierte a Cuba que llegue a un acuerdo con EU

"Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO de Venezuela", añadió Trump.

“…THERE WILL BE NO MORE OIL OR MONEY GOING TO CUBA - ZERO! I strongly suggest they make a deal, BEFORE IT IS TOO LATE. Thank you for your attention to this matter.”- President Donald J. Trump pic.twitter.com/bHEIysJ7q1 — The White House (@WhiteHouse) January 11, 2026

Horas después, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió a Trump y dijo que nadie le dicta a su país que hacer.

"Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer”, dijo Díaz-Canel en un mensaje su cuenta de X, tras subrayar que la isla "se prepara" y está "dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre”.

Bajo un embargo de Estados Unidos, La Habana ha dependido cada vez más, desde el año 2000, del petróleo venezolano proporcionado como parte de un acuerdo alcanzado con el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, hoy fallecido.

Presidente Rubio

Poco antes de su mensaje dirigido al gobierno cubano, Trump republicó un comentario de un usuario de la red X que sugería que el secretario de Estado, Marco Rubio, sería presidente de Cuba y añadió: "¡Suena bien para mí!".

Washington denunció de forma recurrente la penetración cubana en el aparato de seguridad venezolano, especialmente en los servicios de inteligencia civil, el contraespionaje militar y el sistema nacional de identificación

Caracas y La Habana desmintieron sistemáticamente estas acusaciones, asegurando que el suministro de petróleo a la isla se realizaba a cambio del envío de médicos y personal humanitario.

Sin embargo, dos días después del ataque estadounidense contra un complejo militar en Caracas, La Habana confirmó la muerte en esa operación de 32 miembros de sus fuerzas de seguridad, algunos de los cuales se encargaban probablemente de la protección del líder venezolano.