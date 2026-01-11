Publicidad

Internacional

Trump advierte a Cuba que llegue a un acuerdo con EU

El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, respondió a su par estadounidense y dijo que nadie le dicta a su país que hacer.
dom 11 enero 2026 11:00 AM
Esta combinación de imágenes creadas el 11 de enero de 2026 muestra al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, durante una reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores belga Maxime Prevot, en la Sala de Tratados del Departamento de Estado de los Estados Unidos en Washington, DC, el 6 de enero de 2026; y al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante la apertura de la XXIV Cumbre ALBA-TCP en Caracas el 14 de diciembre de 2024.
Donald Trump reposteó un mensaje que sugería que el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, nacido de padres inmigrantes cubanos, se convertiría en el próximo líder de Cuba. (FOTO: ROBERTO SCHMIDT JUAN BARRETO/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el domingo en la noche a Cuba que ya no recibirá más más petróleo ni dinero venezolano a Cuba y sugirió que la isla debería llegar a un acuerdo con Washington.

"NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO O DINERO YENDO A CUBA - ¡CERO! Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo, ANTES DE QUE ‌SEA DEMASIADO TARDE", escribió Trump el domingo en su plataforma de redes sociales Truth Social.

"Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO de Venezuela", añadió Trump.

Horas después, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió a Trump y dijo que nadie le dicta a su país que hacer.

"Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer”, dijo Díaz-Canel en un mensaje su cuenta de X, tras subrayar que la isla "se prepara" y está "dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre”.

Bajo un embargo de Estados Unidos, La Habana ha dependido cada vez más, desde el año 2000, del petróleo venezolano proporcionado como parte de un acuerdo alcanzado con el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, hoy fallecido.

Presidente Rubio

Poco antes de su mensaje dirigido al gobierno cubano, Trump republicó un comentario de un usuario de la red X que sugería que el secretario de Estado, Marco Rubio, sería presidente de Cuba y añadió: "¡Suena bien para mí!".

Washington denunció de forma recurrente la penetración cubana en el aparato de seguridad venezolano, especialmente en los servicios de inteligencia civil, el contraespionaje militar y el sistema nacional de identificación

Caracas y La Habana desmintieron sistemáticamente estas acusaciones, asegurando que el suministro de petróleo a la isla se realizaba a cambio del envío de médicos y personal humanitario.

Sin embargo, dos días después del ataque estadounidense contra un complejo militar en Caracas, La Habana confirmó la muerte en esa operación de 32 miembros de sus fuerzas de seguridad, algunos de los cuales se encargaban probablemente de la protección del líder venezolano.

Dos días después del ataque estadounidense contra un complejo militar en Caracas y la captura del presidente Nicolás Maduro, La Habana confirmó la muerte en esa operación de 32 miembros de sus fuerzas de seguridad, algunos de los cuales se encargaban probablemente de la protección del líder venezolano. Caracas lamentó la muerte de 23 militares.

Entre los cubanos, 21 pertenecían al Ministerio del Interior, que supervisa los servicios de inteligencia, y 11 eran de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. No se ha dado información sobre posibles heridos.

"La mayoría de esos cubanos están MUERTOS por el ataque de Estados Unidos la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionistas que los mantuvieron como rehenes durante tantos años", añadió Trump en su mensaje de esta mañana.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó en la red X tras el comentario de Trump, que "Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país”.

"A diferencia de Estados Unidos, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados", añadió.

Cuba intenta a duras penas combatir desde hace más de 60 años el estrangulamiento de su economía por el embargo impuesto por Estados Unidos en 1962 y reforzado desde entonces.

Este país comunista atraviesa desde la pandemia de 2020 su peor crisis económica en 30 años con una inflación galopante, cortes eléctricos y escasez de alimentos, medicamentos y combustibles.

Además, sufre una ola de emigración sin precedentes y la falta de divisas ha provocado una erosión de los servicios sanitarios.

