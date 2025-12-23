El fenómeno Wrapped, donde se resumen los comportamientos de los usuarios, ya alcanzó al de ChatGPT, pues OpenAI lanzó una función para resumir la dinámica de uso de las personas dentro del popular chatbot de Inteligencia Artificial, ChatGPT.
Se trata de la función “Your Year with ChatGpt”, la primera revisión anual que por ahora, de acuerdo con el anuncio oficial de la empresa, solo está disponible para los usuarios tanto de planes gratuitos como los que pagan una suscripción Plus o Pro en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, aunque se espera que se extienda a más países pronto.
Eso sí, OpenAI señaló que para poder tener acceso a esta herramienta es necesario que los usuarios siempre tengan activadas las funciones de “referencias de recuerdos guardados” e “historial de chat de referencia”, además de que esta segunda haya alcanzado un umbral mínimo de conversación. Es decir que para acceder a esta herramienta es necesario entregar una serie de datos y conversaciones que algunos usuarios preferirían mantener privados.