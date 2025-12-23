Esto incluye el resumen anual de ChatGPT

Dentro de la experiencia, el usuario puede acceder varias estadísticas y gráficos sobre cuántos mensajes compartió con el chatbot a lo largo del 2025, además de una imagen pixel art hecha por la IA con algunos de los temas más relevantes que se compartieron con la plataforma.

Si bien esto es a nivel general, el resumen también comparte información personalizada, como los temas más frecuentes en las conversaciones, una descripción del estilo de chat que se estableció con ChatGPT o qué día se compartieron más mensajes en la herramienta.

Al igual que Spotify con Wrapped, en este caso se incluye un “arquetipo” que coloca a los usuarios en una categoría basada en cómo se usó la aplicación este año, como “The Producer” o “The Navigator”.

Para algunas personas ha resultado interesante conocer esta información, pues les permite darse cuenta de lo que han compartido con ChatGPT: “Sabía que tenía un problema con cuánto usaba ChatGPT, pero no me di cuenta de lo malo que era hasta que vi esto, creo que necesito reflexionar y trabajar en mí mismo”, dijo una persona en Reddit.

Asimismo, esta nueva función generó controversia entre la gente, la cual recordó que a finales de noviembre OpenAI reconoció una violación de datos que involucró a un proveedor de análisis externo.

”Eso no fue una violación a los sistemas de OpenAI”, dijo la empresa. “Ningún chat, solicitudes de API, datos de uso de API, contraseñas, credenciales, claves de API, detalles de pago o identificadores gubernamentales se vieron comprometidos o expuestos”.

La compañía también dijo que investigaría la violación, pero igualmente instó a los usuarios a estar más atentos a ataques de tipo phising, así como estafas de ingeniería social que podrían intentar aprovechar los datos robados. También solicitó la activación de la autenticación multifacética como medida de protección adicional para sus cuentas.