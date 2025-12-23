Publicidad

Tecnología

OpenAI lanza una función tipo Wrapped para ChatGPT

El resumen anual de ChatGPT ya está disponible en la función, aunque no en todo el mundo y levanta las preocupaciones por la privacidad de los usuarios.
mar 23 diciembre 2025 10:05 AM
OpenAI ChatGPT
La empresa señala que esta herramienta se ha convertido en un generador de valor y productividad para la vida diaria. (picture alliance/dpa/picture alliance via Getty I)

El fenómeno Wrapped, donde se resumen los comportamientos de los usuarios, ya alcanzó al de ChatGPT, pues OpenAI lanzó una función para resumir la dinámica de uso de las personas dentro del popular chatbot de Inteligencia Artificial, ChatGPT.

Se trata de la función “Your Year with ChatGpt”, la primera revisión anual que por ahora, de acuerdo con el anuncio oficial de la empresa, solo está disponible para los usuarios tanto de planes gratuitos como los que pagan una suscripción Plus o Pro en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, aunque se espera que se extienda a más países pronto.

Eso sí, OpenAI señaló que para poder tener acceso a esta herramienta es necesario que los usuarios siempre tengan activadas las funciones de “referencias de recuerdos guardados” e “historial de chat de referencia”, además de que esta segunda haya alcanzado un umbral mínimo de conversación. Es decir que para acceder a esta herramienta es necesario entregar una serie de datos y conversaciones que algunos usuarios preferirían mantener privados.

Esto incluye el resumen anual de ChatGPT

Dentro de la experiencia, el usuario puede acceder varias estadísticas y gráficos sobre cuántos mensajes compartió con el chatbot a lo largo del 2025, además de una imagen pixel art hecha por la IA con algunos de los temas más relevantes que se compartieron con la plataforma.

Si bien esto es a nivel general, el resumen también comparte información personalizada, como los temas más frecuentes en las conversaciones, una descripción del estilo de chat que se estableció con ChatGPT o qué día se compartieron más mensajes en la herramienta.

Al igual que Spotify con Wrapped, en este caso se incluye un “arquetipo” que coloca a los usuarios en una categoría basada en cómo se usó la aplicación este año, como “The Producer” o “The Navigator”.

Para algunas personas ha resultado interesante conocer esta información, pues les permite darse cuenta de lo que han compartido con ChatGPT: “Sabía que tenía un problema con cuánto usaba ChatGPT, pero no me di cuenta de lo malo que era hasta que vi esto, creo que necesito reflexionar y trabajar en mí mismo”, dijo una persona en Reddit.

Asimismo, esta nueva función generó controversia entre la gente, la cual recordó que a finales de noviembre OpenAI reconoció una violación de datos que involucró a un proveedor de análisis externo.

”Eso no fue una violación a los sistemas de OpenAI”, dijo la empresa. “Ningún chat, solicitudes de API, datos de uso de API, contraseñas, credenciales, claves de API, detalles de pago o identificadores gubernamentales se vieron comprometidos o expuestos”.

La compañía también dijo que investigaría la violación, pero igualmente instó a los usuarios a estar más atentos a ataques de tipo phising, así como estafas de ingeniería social que podrían intentar aprovechar los datos robados. También solicitó la activación de la autenticación multifacética como medida de protección adicional para sus cuentas.

Tags

ChatGPT OpenAI

