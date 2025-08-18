Trump ya planea su reunión conjunta con Putin y Zelenski

"Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El presidente estadounidense, de 79 años, añadió que, después de esa reunión, celebrará un encuentro trilateral con ambos líderes.

"Todo el mundo está muy contento con la posibilidad de PAZ para Rusia/Ucrania", escribió Trump.

El canciller alemán, Friedrich Merz, indicó poco después en la Casa Blanca que Putin había aceptado entrevistarse con Zelenski "en las dos próximas semanas".

Trump también afirmó que había abordado las garantías de seguridad para Ucrania como parte de un acuerdo de paz con Rusia.

Según publicó en Truth Social, varios países europeos serán los encargados de brindar esas garantías, mientras que Estados Unidos tendrá un papel de coordinador.

Poco antes, el mandatario estadounidense indicó que Putin había aceptado dichas medidas.

La "mejor" reunión entre Trump y Zelenski

La Casa Blanca fue el escenario de una reunión extraordinaria —y significativa— en la que se dieron cita Trump, Zelenski y los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Finlandia, la Comisión Europea y la OTAN.

El líder ucraniano también se reunió en privado con Trump en el Despacho Oval.

Zelenski consideró que esta reunión había sido la "mejor" hasta la fecha con el presidente estadounidense.

El ambiente del encuentro entre ambos líderes fue mucho más relajado que en febrero, cuando Trump y su vicepresidente, JD Vance, reprendieron públicamente al ucraniano por no mostrarse "agradecido" por el apoyo estadounidense.

Esta vez Trump incluso elogió a Zelenski por su chaqueta negra, después de que medios de comunicación conservadores criticaran al ucraniano por no vestir un traje durante su anterior visita.

El anfitrión se mostró optimista sobre las posibilidades de poner fin a la invasión rusa.

"En una o dos semanas sabremos si vamos a resolver esto o si esta horrible lucha va a continuar", dijo Trump al iniciar la reunión.

La presencia de los líderes europeos y la OTAN puso de relieve, sin embargo, el nerviosismo sobre la postura de Washington respecto a Ucrania.