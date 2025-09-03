Micrófono capta a Putin y Xi discutiendo sobre trasplantes de órganos e inmortalidad

El momento fue retransmitido en directo por la cadena estatal CCTV a otros medios de comunicación, entre ellos la cadena estatal china CGTN, AP y Reuters.

La administración china de radio y televisión afirmó que la cobertura del acto por parte de CCTV fue vista 1,900 millones de veces en internet y por más de 400 millones en televisión.

Mientras Putin y Xi se dirigían a la tribuna de Tiananmén, donde vieron el desfile con Kim, se pudo oír al traductor de Putin decir en chino: "La biotecnología está en continuo desarrollo".

El traductor añadió, tras un pasaje inaudible: "Los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente. Cuanto más vives, más joven te vuelves, y (puedes) incluso alcanzar la inmortalidad".

En respuesta, se puede oír a Xi, que estaba fuera de cámara, responder en chino: "Algunos predicen que en este siglo los humanos podrán vivir hasta los 150 años".

Kim sonreía y miraba en dirección a Putin y Xi, pero no estaba claro si le estaban traduciendo la conversación. En el video no se oye a Putin hablando claramente en ruso.

El Gobierno ruso no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, al igual que el Ministerio de Asuntos Exteriores de China y la CCTV.

Cuando Xi empezó a hablar, el video mostró una vista general de la plaza de Tiananmén y el audio se atenuó.

Poco más de 30 segundos después, Xi, Putin y Kim reaparecieron ante las cámaras mientras caminaban por las escaleras hacia el mirador del desfile.

En el acto, Xi dijo a una multitud de más de 50,000 espectadores que el mundo se enfrentaba a la disyuntiva de "paz o guerra", mientras inspeccionaba soldados y equipos militares de vanguardia, incluidos misiles hipersónicos y drones navales.