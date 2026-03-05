UNAM amplía convocatoria de licenciatura en 2026, tendrá más fechas de registro para 27 carreras

UNAM amplía convocatoria de licenciatura 2026
El próximo 17 de marzo, la UNAM publicará la ampliación de la convocatoria de ingreso a licenciatura, para las siguientes carreras, y sus respectivos lugares según la oferta para 2026:
ENES León
Administración Agropecuaria - 35 lugares
Ciencias Agrogenómicas - 17 lugares
Comunicación - 45 lugares
Desarrollo Territorial - 36 lugares
Desarrollo y Gestión Interculturales - 36 lugares
Optometría - 39 lugares
Traducción - 32 lugares
Turismo y Desarrollo Sostenible - 45 lugares
ENES Morelia
Administración - 45
Ciencia de Materiales Sustentables - 44 lugares
Ciencias Agroforestales - 40 lugares
Ciencias Ambientales - 40 lugares
Derecho - 45 lugares
Ecología - 40 lugares
Estudios Sociales y Gestión Local - 40 lugares
Geociencias - 40 lugares
Geohistoria - 40 lugares
Historia del Arte - 40 lugares
Literatura Intercultural - 40 lugares
Tecnologías para la Información en Ciencias - 50 lugares
ENES Mérida
Ciencias Ambientales - 50 lugares
Ciencias de la Tierra - 28 lugares
Desarrollo y Gestión Interculturales - 29 lugares
Ecología - 22 lugares
Geografía Aplicada - 23 lugares
Manejo Sustentable de Zonas Costeras - 40 lugares
Sociología Aplicada - 25 lugares
El nuevo registro será el miércoles 25 y jueves 26 de marzo de 2026 por el sitio oficial. Como serán fechas extraordinarias, el pago por derecho a examen será del 25 al 27 de marzo.
¿Qué tan demandadas son las carreras en las ENES?
A diferencia de las sedes de la Ciudad de México y la zona metropolitana, las ENES de la UNAM tienen menor demanda en sus carreras, a excepción de algunos casos.
Por ejemplo, la licenciatura de Fisioterapia es de acceso indirecto en la Facultad de Medicina, en Ciudad Universitaria, mientras que en la ENES León sí puede solicitarse directamente. Oferta 63 lugares, y el año pasado tuvo una demanda de 505 aspirantes.
Caso similar con Odontología, en la misma sede, tuvo una demanda de 1,279 solicitantes para 65 lugares.
Carreras de alta demanda en CDMX no tienen registros de demanda en otras sedes foráneas. La ENES Morelia, ofertan Administración y Derecho, ambas con 45 lugares.