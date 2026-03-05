UNAM amplía convocatoria de licenciatura en 2026, tendrá más fechas de registro para 27 carreras

UNAM amplía convocatoria de licenciatura 2026

El próximo 17 de marzo, la UNAM publicará la ampliación de la convocatoria de ingreso a licenciatura, para las siguientes carreras, y sus respectivos lugares según la oferta para 2026:

ENES León

Administración Agropecuaria - 35 lugares

Ciencias Agrogenómicas - 17 lugares

Comunicación - 45 lugares

Desarrollo Territorial - 36 lugares

Desarrollo y Gestión Interculturales - 36 lugares

Optometría - 39 lugares

Traducción - 32 lugares

Turismo y Desarrollo Sostenible - 45 lugares

ENES Morelia

Administración - 45

Ciencia de Materiales Sustentables - 44 lugares

Ciencias Agroforestales - 40 lugares

Ciencias Ambientales - 40 lugares

Derecho - 45 lugares

Ecología - 40 lugares

Estudios Sociales y Gestión Local - 40 lugares

Geociencias - 40 lugares

Geohistoria - 40 lugares

Historia del Arte - 40 lugares

Literatura Intercultural - 40 lugares

Tecnologías para la Información en Ciencias - 50 lugares

ENES Mérida

Ciencias Ambientales - 50 lugares

Ciencias de la Tierra - 28 lugares

Desarrollo y Gestión Interculturales - 29 lugares

Ecología - 22 lugares

Geografía Aplicada - 23 lugares

Manejo Sustentable de Zonas Costeras - 40 lugares

Sociología Aplicada - 25 lugares

El nuevo registro será el miércoles 25 y jueves 26 de marzo de 2026 por el sitio oficial. Como serán fechas extraordinarias, el pago por derecho a examen será del 25 al 27 de marzo.

¿Qué tan demandadas son las carreras en las ENES?

A diferencia de las sedes de la Ciudad de México y la zona metropolitana, las ENES de la UNAM tienen menor demanda en sus carreras, a excepción de algunos casos.

Por ejemplo, la licenciatura de Fisioterapia es de acceso indirecto en la Facultad de Medicina, en Ciudad Universitaria, mientras que en la ENES León sí puede solicitarse directamente. Oferta 63 lugares, y el año pasado tuvo una demanda de 505 aspirantes.

Caso similar con Odontología, en la misma sede, tuvo una demanda de 1,279 solicitantes para 65 lugares.

Carreras de alta demanda en CDMX no tienen registros de demanda en otras sedes foráneas. La ENES Morelia, ofertan Administración y Derecho, ambas con 45 lugares.