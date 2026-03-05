Publicidad

Carrera

UNAM amplía convocatoria de licenciatura en 2026, tendrá más fechas de registro para 27 carreras

La UNAM anunció la ampliación de su convocatoria de ingreso a licenciatura 2026 para 27 carreras ofertadas en las sedes de la Escuela Nacional de Estudios Superiores.
jue 05 marzo 2026 08:24 PM
unam-convocatoria-2026.jpg
Las fechas para el registro vía internet de personas aspirantes son el miércoles 25 y jueves 26 de marzo de 2026; el periodo para el pago por derecho a examen será del miércoles 25 al viernes 27 de marzo del año en curso. (Foto: UNAM)

A pesar de que ya terminó el registro de la Convocatoria del Concurso de Selección Ingreso a Licenciatura 2026 de la UNAM, la institución decidió abrir dos fechas más para sus planteles foráneos.

El nuevo registro contempla 27 licenciaturas ofertadas en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), de la UNAM, unidades León, Mérida y Morelia, por lo que las personas interesadas en participar, tendrán una última oportunidad para concursar este año.

UNAM amplía convocatoria de licenciatura 2026

El próximo 17 de marzo, la UNAM publicará la ampliación de la convocatoria de ingreso a licenciatura, para las siguientes carreras, y sus respectivos lugares según la oferta para 2026:

ENES León

Administración Agropecuaria - 35 lugares
Ciencias Agrogenómicas - 17 lugares
Comunicación - 45 lugares
Desarrollo Territorial - 36 lugares
Desarrollo y Gestión Interculturales - 36 lugares
Optometría - 39 lugares
Traducción - 32 lugares
Turismo y Desarrollo Sostenible - 45 lugares

ENES Morelia

Administración - 45
Ciencia de Materiales Sustentables - 44 lugares
Ciencias Agroforestales - 40 lugares
Ciencias Ambientales - 40 lugares
Derecho - 45 lugares
Ecología - 40 lugares
Estudios Sociales y Gestión Local - 40 lugares
Geociencias - 40 lugares
Geohistoria - 40 lugares
Historia del Arte - 40 lugares
Literatura Intercultural - 40 lugares
Tecnologías para la Información en Ciencias - 50 lugares

ENES Mérida

Ciencias Ambientales - 50 lugares
Ciencias de la Tierra - 28 lugares
Desarrollo y Gestión Interculturales - 29 lugares
Ecología - 22 lugares
Geografía Aplicada - 23 lugares
Manejo Sustentable de Zonas Costeras - 40 lugares
Sociología Aplicada - 25 lugares

El nuevo registro será el miércoles 25 y jueves 26 de marzo de 2026 por el sitio oficial. Como serán fechas extraordinarias, el pago por derecho a examen será del 25 al 27 de marzo.

¿Qué tan demandadas son las carreras en las ENES?

A diferencia de las sedes de la Ciudad de México y la zona metropolitana, las ENES de la UNAM tienen menor demanda en sus carreras, a excepción de algunos casos.

Por ejemplo, la licenciatura de Fisioterapia es de acceso indirecto en la Facultad de Medicina, en Ciudad Universitaria, mientras que en la ENES León sí puede solicitarse directamente. Oferta 63 lugares, y el año pasado tuvo una demanda de 505 aspirantes.

Caso similar con Odontología, en la misma sede, tuvo una demanda de 1,279 solicitantes para 65 lugares.

Carreras de alta demanda en CDMX no tienen registros de demanda en otras sedes foráneas. La ENES Morelia, ofertan Administración y Derecho, ambas con 45 lugares.

Pasos antes del examen de la UNAM

De acuerdo con el cronograma de la convocatoria 2026, hay pasos que realizar antes de la aplicación del examen. Entre ellos:

- Imprimir hoja de Cita de Examen en Tu Sitio - Del 27 de abril al 1 de mayo.

- Descargar Navegador Seguro (Lockdown Browser) y realización de prueba práctica - Del 11 al 14 de mayo.

- Completar la hoja de datos estadísticos en Tu Sitio - Hasta el 22 de mayo.

- Obtener la guía para el examen - Hasta el 22 de mayo.

- Simulador del examen - Del 18 al 22 de mayo.

- Programa de apoyo al ingreso en línea para las personas aspirantes registradas en la modalidad a Distancia - Del 18 de mayo al 14 de junio.

¿Cuándo es el examen y cuándo salen los resultados?

La convocatoria señala que la aplicación del examen será del 23 de mayo al 10 de junio. La fecha y hora será asignada en la hoja que deberá ser descargada de Tu Sitio.

Los resultados serán publicados el 17 de julio, y desde ese día hasta el 20 de julio se podrá obtener el diagnóstico de la prueba.

UNAM

