La oposición peronista derrota a Milei en las elecciones de Buenos Aires

En base a cómputos provisorios, el peronismo alcanza un 46.8% de los votos en toda la provincia en base al frente 'Fuerza Patria', contra un 33.8% de la oficialista 'La Libertad Avanza' contabilizado el 82.2% de los votos.

Milei ratificó el domingo su política libertaria tras reconocer la derrota en las elecciones legislativas concretadas en la influyente provincia de Buenos Aires.

"El rumbo no se va a cambiar, se va a redoblar", dijo el mandatario al hablar desde la sede provincial de su frente 'La Libertad Avanza', con eje en el equilibrio fiscal, la apertura económica y el control de la inflación.

Pero más allá de los escaños en disputa, los comicios eran seguidos de cerca por su simbolismo en medio de las turbulencias políticas y económicas que enfrenta el gobierno y en la antesala de las legislativas nacionales de medio término de octubre.

La diferencia entre el peronismo opositor y LLA fue mucho mayor a la prevista por la mayoría de las encuestas, con una participación que alcanzó el 62,6% del electorado.

"Es una elección más, un paso intermedio que teníamos que dar y ahora tenemos más legisladores", dijo la diputada de LLA Lilia Lemoine a la AFP.

El gobierno llegó a la elección golpeado por el escándalo de presunta corrupción en la agencia pública de Discapacidad que involucra a la hermana y mano derecha del presidente, Karina Milei, y cuatro días después de que el Congreso revirtiera por primera vez un veto presidencial, dejando firme una ley que otorga más fondos a las personas con discapacidad.

En el frente económico, el gobierno empezó a intervenir la semana pasada en el mercado cambiario vendiendo dólares del tesoro para contener la depreciación del peso, que se venía acelerando en las últimas semanas a pesar de las altas tasas de interés.

Con información de AFP y Reuters