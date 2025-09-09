Publicidad

Internacional

La incertidumbre se cierne sobre Japón tras la renuncia de su primer ministro

La dimisión de Shigeru Ishiba como primer ministro del país asiático abre la puerta a un periodo de inestabilidad política, en un momento en el que la economía enfrenta retos importantes.
mar 09 septiembre 2025 05:55 AM
El primer ministro japonés Shigeru Ishiba se inclina durante una conferencia de prensa mientras anuncia su renuncia, en Tokio, Japón, el 7 de septiembre de 2025.
Ishiba se convirtió en primer ministro el año pasado en un momento en que los votantes ya estaban profundamente insatisfechos con el PLD.

La renuncia del primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, podría abrir un largo periodo de incertidumbre política en la cuarta economía del mundo y el país industrializado más endeudado.

En su mensaje de renuncia, Ishiba aseguró que asumía la responsabilidad de unas reñidas elecciones en las que su coalición gobernante perdió la mayoría en ambas cámaras del Parlamento, en un escenario de indignación entre los votantes por el aumento del costo de la vida.

Las tensiones que aceleraron la renuncia de Ishiba

El Partido Liberal Democrático (PLD) y su socio de coalición Komeito perdieron su mayoría en la Cámara Alta del parlamento en una votación del 20 de julio. Ya habían sufrido un revés similar en una elección de la cámara baja en octubre pasado.

Las dos derrotas electorales, ambas bajo el liderazgo de Ishiba, llevaron a llamamientos dentro del PLD para que asumiera la responsabilidad del mal resultado y renunciara.

Ishiba se convirtió en primer ministro el año pasado en un momento en que los votantes ya estaban profundamente insatisfechos con el manejo por parte del partido de un escándalo de malversación de fondos que implicaba a miembros de alto nivel del partido en la canalización ilícita de dinero de eventos de recaudación de fondos.

Como resultado, la desconfianza pública en el partido, agravada por la frustración por lo que se ha percibido como un apoyo inadecuado para los hogares que enfrentan altos costos de vida, ha erosionado la posición del PLD en las recientes elecciones.

El primer ministro se reunió el sábado por la noche con el ministro de Agricultura, Shinjiro Koizumi, y con el exprimer ministro Yoshihide Suga, un peso pesado del partido, quienes lo instaron a renunciar, reportaron los medios.

La semana pasada, cuatro altos dirigentes del PLD, entre ellos el secretario general, Hiroshi Moriyama, presentaron también su dimisión.

Los detractores de Ishiba en su partido le pidieron que renunciara para asumir su responsabilidad en los resultados electorales, especialmente tras la debacle de julio.

Entre quienes presionaron para su salida estaba el influyente exprimer ministro Taro Aso, de 84 años, informaron los medios locales.

El mandato de Ishiba como líder del partido debía terminar en septiembre de 2027 y la semana pasada crecieron las presiones para celebrar una elección anticipada en la formación, que en el sistema parlamentario japonés equivale a una moción de censura.

Inestabilidad en Japón y la carrera por un nuevo liderazgo

El aún primer ministro dio instrucciones al PLD —que ha gobernado Japón durante la mayor parte de su historia de posguerra— para que convoque elecciones urgentes con el fin de votar a su sucesor.

El partido tiene previsto celebrar la votación el 4 de octubre, según dijo a la agencia Reuters un alto cargo de la agrupación política.

"El PLD se enfrenta a su peor crisis desde su fundación", dijo el lunes a la prensa el exministro de Asuntos Exteriores Toshimitsu Motegi, de 69 años, al anunciar su intención de presentarse a las elecciones. "Debemos unirnos rápidamente para hacer frente a nuestros graves desafíos nacionales y en el extranjero y sacar adelante al país".

Varios parlamentarios del partido gobernante en Japón prepararon el lunes sus candidaturas para sustituir al primer ministro saliente, Shigeru Ishiba, mientras los mercados financieros retrocedían ante la incertidumbre política y la posibilidad de que sus sucesores aumentaran el gasto público.

El secretario jefe del gabinete, Yoshimasa Hayashi, también tiene intención de presentarse a las elecciones, según dijo a Reuters una fuente cercana al máximo portavoz del Gobierno.

Sin embargo, los favoritos son la veterana Sanae Takaichi, del PLD, y Shinjiro Koizumi, hijo del exprimer ministro Junichiro Koizumi, que adquirió relevancia como ministro de Agricultura de Ishiba al intentar frenar la escalada de los precios del arroz.

La victoria de cualquiera de los dos marcaría hitos para Japón: Takaichi, de 64 años, se convertiría en su primera mujer líder, y Koizumi, de 44, en el más joven de la era moderna.

Ninguno de los dos ha anunciado formalmente su candidatura, pero quedaron segundo y tercero respectivamente en la última contienda por el liderazgo, en septiembre de 2024.

"Todo indica que se enfrentarán entre ellos", dijo a Reuters Jeffrey Hall, profesor de estudios japoneses en la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda.

La esperada candidatura de la nacionalista Takaichi también será observada de cerca por el poderoso vecino de Japón, China.

Conocida por sus posturas conservadoras, entre ellas la petición de que se revise la Constitución pacifista del país, Takaichi es una asidua visitante del santuario de Yasukuni en honor a los caídos en la guerra de Japón, considerado por Beijing y otros países como un símbolo del militarismo del pasado.

Los retos económicos de Japón

En medio de la guerra comercial que sacude al mundo, Japón, la cuarta economía del mundo, logró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara el jueves un decreto para reducir los aranceles a los automóviles japoneses, en el marco de un acuerdo comercial.

Estados Unidos implementó a principios de agosto aranceles más altos para los productos de Japón, como lo hizo con decenas de otros países.

Pero el gobierno de Ishiba logró negociar finalmente un arancel para los automóviles del 15% en lugar del 27.5% actual, mientras que para muchos otros productos los gravámenes también se limitarán al 15%.

La reducción de los aranceles fue una victoria para el gobierno, que tuvo que enviar a un emisario a Washington para asegurar que Trump firmara el decreto, ya que ambos países anunciaron un acuerdo a finales de julio y después emergieron especulaciones de que había divergencias en algunos puntos.

Los aranceles, sin embargo, no son el único problema para el próximo primer ministro de Japón.

Quien se convierta en el próximo líder japonés se enfrentará a una creciente presión para ayudar a los hogares a lidiar con la inflación, que ha estado en o por encima del objetivo del 2% del banco central durante más de tres años.

Si bien la economía ha crecido durante cinco trimestres consecutivos, los votantes siguen preocupados por el alto costo de vida.

El nuevo líder del PLD tendrá que ser creativo para ganarse al público después de que el intento de Ishiba de aliviar el dolor de la inflación con folletos en efectivo no resonara con los votantes, mientras que los partidos de la oposición ganaron tracción al pedir un recorte de impuestos.

Los efectos de la renuncia de Ishiba se dejaron sentir en los mercados japoneses el lunes.

El dólar subió un 0.2%, a 147.69 yenes tras haber llegado a avanzar un 0.8% en la jornada. La divisa japonesa también se depreció frente al euro, alcanzando su nivel más bajo en más de un año. El euro subió un 0.4%, situándose en 173.40 yenes por unidad.

Los inversores se centran en la posibilidad de que Ishiba sea sustituido por un defensor de una política fiscal y monetaria más laxa, como Takaichi, que ha criticado las subidas de tasas de interés del Banco de Japón.

Hirofumi Suzuki, estratega jefe de divisas de SMBC, dijo que "la probabilidad de que se produzca una nueva subida de tasas en septiembre nunca se consideró tan alta como para empezar, y es probable que en septiembre haya que esperar a ver qué pasa".

"A partir de octubre, sin embargo, los resultados dependerán en parte del próximo primer ministro, por lo que la situación debería mantenerse abierta”, indicó, de acuerdo con un reporte de la agencia Reuters.

Con información de AFP y Reuters

Japón

