La incertidumbre se cierne sobre Japón tras la renuncia de su primer ministro

Las tensiones que aceleraron la renuncia de Ishiba

El Partido Liberal Democrático (PLD) y su socio de coalición Komeito perdieron su mayoría en la Cámara Alta del parlamento en una votación del 20 de julio. Ya habían sufrido un revés similar en una elección de la cámara baja en octubre pasado.

Las dos derrotas electorales, ambas bajo el liderazgo de Ishiba, llevaron a llamamientos dentro del PLD para que asumiera la responsabilidad del mal resultado y renunciara.

Ishiba se convirtió en primer ministro el año pasado en un momento en que los votantes ya estaban profundamente insatisfechos con el manejo por parte del partido de un escándalo de malversación de fondos que implicaba a miembros de alto nivel del partido en la canalización ilícita de dinero de eventos de recaudación de fondos.

Como resultado, la desconfianza pública en el partido, agravada por la frustración por lo que se ha percibido como un apoyo inadecuado para los hogares que enfrentan altos costos de vida, ha erosionado la posición del PLD en las recientes elecciones.

El primer ministro se reunió el sábado por la noche con el ministro de Agricultura, Shinjiro Koizumi, y con el exprimer ministro Yoshihide Suga, un peso pesado del partido, quienes lo instaron a renunciar, reportaron los medios.

La semana pasada, cuatro altos dirigentes del PLD, entre ellos el secretario general, Hiroshi Moriyama, presentaron también su dimisión.