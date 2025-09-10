La reforma tributaria de Colombia meterá presión a la clase

La iniciativa fue radicada en medio de un fuerte deterioro fiscal del país y antes del inicio de la campaña para las elecciones legislativas y presidenciales del 2026, lo que, según analistas y políticos, dificultará la aprobación en el Congreso, donde el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene un limitado apoyo.

“Lo que estamos estructurando es una propuesta que nos garantice no solamente que financiamos el 2026, sino que estamos dando estabilidad macroeconómica a mediano plazo”, dijo a la prensa el ministro de Hacienda.

Las modificaciones se centrarán en aumentar impuestos a los juegos de suerte online, combustibles, iglesias, licores, financieras, renta y patrimonios elevados.

Aunque el ministro de Hacienda, German Ávila, aseguró que solo se buscan aumentar los impuestos a los más adinerados, analistas prevén que tendrá un efecto en las clases medias.

“No se están tocando artículos de la canasta básica familiar... buscamos evitar tocar a los estratos bajos y medios de la población con el fin de que el esfuerzo de tributación esté en los perfiles altos de los ingresos”, dijo Ávila, nombrado en marzo como ministro de Hacienda.

En el 2021 una propuesta de reforma tributaria que tocaba alimentos de la canasta básica fue percibida por una parte de la población como injusta, desatando manifestaciones multitudinarias contra el gobierno del conservador Iván Duque (2018-2022).