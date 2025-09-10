Publicidad

Internacional

Charlie Kirk, aliado de Trump, es asesinado en un evento en Utah

El activista de derecha se encontraba en la Utah Valley University cuando sufrió un ataque con armas de fuego.
mié 10 septiembre 2025 02:11 PM
Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, se pone un sombrero MAGA durante la conferencia AmericaFest 2024 patrocinada por el grupo conservador Turning Point en Phoenix, Arizona, EE. UU. el 19 de diciembre de 2024.
Charlie Kirk es un aliado del presidente Donald Trump

El joven activista de derecha Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado a tiros este miércoles en un encuentro público en una universidad de Estados Unidos.

"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk, está muerto", publicó el Trump en Truth Social, y agregó: "Fue amado y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros".

¿Qué pasó con Charlie Kirk?

Kirk se encontraba en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando se produjo el incidente.

Un video del lugar de los hechos muestra a Kirk hablando bajo una carpa frente a unos miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación se ve a Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

"Todos debemos rezar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran tipo de principio a fin. ¡Que Dios lo bendiga!" escribió en su plataforma Truth Social antes de que se conociera la muerte del activista.

Christine Nelson, de la policía de la Utah Valley University, confirmó únicamente que "hubo disparos. Hemos pedido a las personas que se queden en sus hogares". Una alerta enviada a los estudiantes señaló que se había detenido una persona.

"Se disparó un solo tiro en el campus contra un orador visitante. La policía está investigando; el sospechoso está detenido", decía la alerta, según el medio local Deseret News.

El excongresista de Utah Jason Chaffetz, quien estaba presente en el mitin, declaró a Fox News que el tiroteo ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas.

"La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15-20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en medio de eso, se escuchó el disparo", declaró a la cadena Chaffetz, conmocionado.

Con tan solo 31 años, Kirk tenía una influencia enorme en la política estadounidense y ha contribuido al aumento del apoyo a Trump entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca.

