¿Quién era Charlie Kirk, el activista pro Trump que fue asesinado en Utah?

Kirk, una influyente voz conservadora, recibió un disparo en el cuello mientras hablaba en un evento en una universidad de este estado del oeste de Estados Unidos.
mié 10 septiembre 2025 03:24 PM
El cofundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, se encuentra en la parte trasera de la sala mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una ceremonia de juramento para la fiscal interina de los Estados Unidos para Washington, D.C. Jeanine Pirro en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 28 de mayo de 2025 en Washington, DC.
Kirk fue asistente personal de Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente, durante la campaña electoral general.

El activista y comentarista ultraderechista estadounidense Charlie Kirk fue asesinado tras recibir un disparo el miércoles en un acto en la Universidad de Utah Valley, en Orem, y un sospechoso se encuentra detenido. Fue trasladado a un hospital, informó Fox News.

Los videos del incidente que circulan en las redes sociales muestran a Kirk dirigiéndose a una gran multitud al aire libre cuando se oye un fuerte chasquido que suena como un disparo. Se puede ver a Kirk llevándose brevemente la mano al cuello mientras se cae de la silla, haciendo correr a los asistentes.

Quién era Charlie Kirk

Kirk, de 31 años, fue un influyente aliado del presidente Donald Trump y cofundador de Turning Point USA, la mayor organización juvenil conservadora del país.

"Todos debemos rezar por Charlie Kirk, al que han disparado", dijo Trump en X. "Un gran tipo de arriba abajo. QUE DIOS LE BENDIGA".

En 2024, habló en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, donde dio un discurso centrado en lo que Kirk dice haber escuchado de los jóvenes de todo Estados Unidos.

Kirk era cristiano evangelico. Nació en Arlington Heights, un suburbio de Chicago. Se involucro en la política desde la adolescencia, cuando se ofreció como voluntario en la campaña al Senado del republicano Mark Kirk.

Cuando cursaba la preparatoria, escribió ensayos para el sitio conservador Breibart News, en los que afirmaba que los libros de textos tenían sesgos de izquierda. También fue invitado a la cadena Fox News para hablar sobre este tema.

Kirk ha sido una voz eficaz para el movimiento conservador. Tiene 5.2 millones de seguidores en X y presenta un popular podcast y programa de radio, "The Charlie Kirk Show". También ha sido recientemente copresentador de "Fox & Friends" en Fox News.

Fue conductor del popular pódcast “The Charlie Kirk Show” y escribió tres libros, entre ellos “The MAGA Doctrine: The Only Ideas that Will Win the Future” (La doctrina para hacer a EE.UU. grande de nuevo: solo ideas que ganarán el futuro).

Kirk, fundador de Turning Point USA

Turning Point fue fundada en los suburbios de Chicago en 2012 por Kirk, entonces de 18 años, y William Montgomery, un activista del tea party, para evangelizar en los campus universitarios a favor de impuestos bajos y un gobierno limitado. No fue un éxito inmediato.

Entre sus actividades,Turning Point mantiene una lista de seguimiento de profesores. Afirma que el propósito de la lista de vigilancia es identificar a los profesores que "discriminan a los estudiantes conservadores y promueven la propaganda de izquierda en el aula".

"El presupuesto de Turning Point de más de ocho millones de dólares está financiado por donantes, muchos de los cuales prefieren permanecer en el anonimato. Sin embargo, el fundador Charlie Kirk admite que los donantes incluyen a aquellos 'en el espacio de los combustibles fósiles'", indica la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios en un comunicado.

Pero el entusiasmo de Kirk por confrontar a los liberales en el ámbito académico eventualmente ganó a un conjunto influyente de financiadores conservadores.

A pesar de las dudas iniciales, Turning Point respaldó con entusiasmo a Trump después de que aseguró la nominación republicana en 2016. Kirk fue asistente personal de Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente, durante la campaña electoral general.

Pronto, Kirk llegó a ser una presencia regular en la televisión por cable, donde se adentró en las guerras culturales y elogió al entonces presidente. Trump y su hijo fueron igualmente efusivos y a menudo hablaban en las conferencias de Turning Point.

“Gané a los jóvenes por 37%. Ningún republicano lo había logrado y yo gané por 37%. Y Charlie Kirk lo dirá: TikTok ayudó, pero Charlie Kirk también ayudó”, dijo Trump en un evento en la Oficina Oval en mayo.

“Él está aquí, mírenlo. Le encanta que mencionemos ese nombre, ¿cierto, Charlie? Ha hecho un gran trabajo y agradezco toda la ayuda”, agregó.

En un mitin en la víspera de su investidura, Trump ensalzó a Kirk y a su “ejército de jóvenes”.

“Quiero agradecerle a Charlie. Charlie es fantástico. Este tipo… No crean eso de que los jóvenes son liberales. No lo son. Tal vez lo fueron, pero ya no lo son”, dijo en enero.

Polémicas

Durante su vida política, Kirk hizo varias declaraciones polémicas.

En abril de 2023, en un evento, Kirk aseguró ue las muertes por armas de fuego a cambio de la preservación de los derechos de la Segunda Enmienda es parte de la realidad de Estados Unidos.

Los comentarios de Kirk se produjeron aproximadamente una semana después de que tres niños y tres adultos fueran asesinados en la Escuela Christian Covenant en Nashville, Tennessee.

"Nunca vivirás en una sociedad segura hasta que tengas una ciudadanía armada y no tendrás ni una sola muerte por arma de fuego", dijo Kirk en un evento de Turning Point USA Faith hace dos años, de acuerdo con Media Matters for America. "Eso no tiene sentido. Es una tontería. Pero creo que vale la pena".

"Creo que vale la pena tener un costo de, desafortunadamente, algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda para proteger nuestros otros derechos otorgados por Dios. Es un trato prudente. Es racional. Nadie habla así. Viven en un universo alternativo completo", añadió.

La organización fundada por Kirk ha mantenido vínculos con organizaciones pro-Israel y regularmente acoge a oradores pro-Israel en sus conferencias, en un momento en el que el estado hebreo es acusado de cometer un genocidio en la Franja de Gaza.

El propio Kirk viajó a Israel y elogió las políticas de Trump con respecto al estado hebreo, incluido el movimiento de la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén en 2018.

