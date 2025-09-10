¿Quién era Charlie Kirk, el activista pro Trump que fue asesinado en Utah?

Quién era Charlie Kirk

Kirk, de 31 años, fue un influyente aliado del presidente Donald Trump y cofundador de Turning Point USA, la mayor organización juvenil conservadora del país.

"Todos debemos rezar por Charlie Kirk, al que han disparado", dijo Trump en X. "Un gran tipo de arriba abajo. QUE DIOS LE BENDIGA".

En 2024, habló en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, donde dio un discurso centrado en lo que Kirk dice haber escuchado de los jóvenes de todo Estados Unidos.

Kirk era cristiano evangelico. Nació en Arlington Heights, un suburbio de Chicago. Se involucro en la política desde la adolescencia, cuando se ofreció como voluntario en la campaña al Senado del republicano Mark Kirk.

Cuando cursaba la preparatoria, escribió ensayos para el sitio conservador Breibart News, en los que afirmaba que los libros de textos tenían sesgos de izquierda. También fue invitado a la cadena Fox News para hablar sobre este tema.

Kirk ha sido una voz eficaz para el movimiento conservador. Tiene 5.2 millones de seguidores en X y presenta un popular podcast y programa de radio, "The Charlie Kirk Show". También ha sido recientemente copresentador de "Fox & Friends" en Fox News.

Fue conductor del popular pódcast “The Charlie Kirk Show” y escribió tres libros, entre ellos “The MAGA Doctrine: The Only Ideas that Will Win the Future” (La doctrina para hacer a EE.UU. grande de nuevo: solo ideas que ganarán el futuro).

Kirk, fundador de Turning Point USA

Turning Point fue fundada en los suburbios de Chicago en 2012 por Kirk, entonces de 18 años, y William Montgomery, un activista del tea party, para evangelizar en los campus universitarios a favor de impuestos bajos y un gobierno limitado. No fue un éxito inmediato.