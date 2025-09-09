Casa Blanca aceptaría un análisis grafológico a la carta de Trump a Epstein

Esa carta, escrita para Jeffrey Epstein con motivo de su cumpleaños en 2003 y atribuida a Donald Trump, fue hecha pública el lunes.
En ella aparece un esbozo de un busto femenino, con un intercambio imaginario entre Jeffrey Epstein y Donald Trump, entonces dos conocidos rostros de la jet set neoyorquina.
Entre otras personalidades que supuestamente también escribieron a Epstein estaría el expresidente Bill Clinton.
Otro documento hecho público el lunes es un foto en la que Jeffrey Epstein aparece con varias personas sosteniendo un cheque gigante de 22,500 dólares visiblemente firmado con el nombre de Donald Trump ('DJTRUMP'), acompañado de un texto que alude a la "venta" de una mujer "completamente devaluada" a este último.
"¿Han visto la firma en ese cheque?", lanzó Karoline Leavitt. "Esa no es la firma de Donald Trump. Absolutamente no. El presidente no firmó ese cheque", insistió.
El caso Epstein envenena desde hace muchas semanas la presidencia de Donald Trump, en particular entre su base partidista más fiel, que se nutre de teorías conspirativas según las cuales Jeffrey Epstein habría sido asesinado para impedirle implicar a personalidades de primer plano, y reprocha al presidente republicano la falta de transparencia en la gestión de este caso.