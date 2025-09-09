Casa Blanca aceptaría un análisis grafológico a la carta de Trump a Epstein

"Por supuesto que lo apoyaremos", respondió la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa el martes, ante la pregunta sobre un posible recurso a grafólogos.

La publicación a comienzos de semana de varios documentos que ponen en entredicho al presidente estadounidense, entre ellos en particular una carta subida de tono cuya existencia había sido revelada en julio por el Wall Street Journal, sacudió Washington.

"El presidente tiene una de las firmas más conocidas del mundo, y así ha sido desde hace muchísimos años", argumentó la portavoz de la Casa Blanca, ante la divulgación de la carta por la oposición demócrata en el Congreso.

"El presidente no escribió esa carta. No firmó esa carta", repitió en dos ocasiones la portavoz.

"Por eso su equipo jurídico ha demandado al Wall Street Journal y seguirá haciéndolo".

Donald Trump "mantiene esa posición, y será defendida ante la justicia por sus abogados", añadió.

"El presidente confía en un desenlace favorable de este asunto", dijo.