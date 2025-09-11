Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Internacional

EU amenaza con represalias a extranjeros que elogien el asesinato de Charlie Kirk

Kirk, de 31 años, estrecho aliado del presidente Donald Trump, ayudó a construir el apoyo al Partido Republicano entre los votantes más jóvenes.
jue 11 septiembre 2025 02:02 PM
EU evalúa cancelar visas a extranjeros que celebren el asesinato de Charlie Kirk
El también presentador de podcast murió el miércoles de un disparo mientras daba una charla en una universidad de Utah, en lo que Trump calificó de "atroz asesinato".

El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, advirtió el jueves que Washington podría tomar medidas contra los extranjeros que "alaben, racionalicen o tomen a la ligera" el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

"A la luz del horrible asesinato de ayer de una destacada figura política, quiero subrayar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son visitantes bienvenidos en nuestro país", dijo Landau en una publicación en la red social X.

Publicidad

"Me ha disgustado ver a algunos en las redes sociales alabando, racionalizando o trivializando el suceso, y he ordenado a nuestros funcionarios consulares que tomen las medidas oportunas", agregó.

Algunos usuarios respondieron a la publicación de Landau con capturas de pantalla de cuentas y publicaciones, aunque no estaba claro si los señalados son titulares de visas estadounidenses.

El número dos del Departamento de Estado respondió entonces a algunos de esos comentarios diciendo que daría instrucciones a los funcionarios consulares para que vigilen los comentarios, que en la tarde del jueves tenía más de 2.000 respuestas.

Recomendamos

imagen del sospechoso de asesinar a Charlie Kirk
Internacional

El FBI muestra imagen de sospechoso tras asesinato de Charlie Kirk

Al ser preguntado por el mensaje de Landau, un portavoz del Departamento de Estado dijo que "esta Administración no cree que Estados Unidos deba conceder visas a personas cuya presencia en nuestro país no se ajuste a los intereses de seguridad nacional estadounidenses".

No obstante, el portavoz no respondió a las preguntas sobre si se había identificado a alguien para revocarle la visa o cómo evaluarían los funcionarios consulares a las personas señaladas en respuesta a la publicación de Landau.

Kirk, de 31 años, presentador de podcasts y estrecho aliado del presidente Donald Trump, ayudó a construir el apoyo al Partido Republicano entre los votantes más jóvenes. Murió el miércoles de un disparo mientras daba una charla en una universidad de Utah, en lo que Trump calificó de "atroz asesinato".

Quién era Charlie Kirk

Kirk, de 31 años, fue un influyente aliado del presidente Donald Trump y cofundador de Turning Point USA, la mayor organización juvenil conservadora del país.

"Todos debemos rezar por Charlie Kirk, al que han disparado", dijo Trump en X. "Un gran tipo de arriba abajo. QUE DIOS LE BENDIGA".

En 2024, habló en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, donde dio un discurso centrado en lo que Kirk dice haber escuchado de los jóvenes de todo Estados Unidos.

Cuando Kirk se dirigió a una multitud universitaria en Nevada, en octubre de 2024, algunos de los asistentes dijeron a la AFP que era un soplo de aire fresco en los campus que, según reclamos de la derecha política, están dominados por la ideología liberal.

"Aporta ideas diferentes", dijo entonces Eric Hansen, de 22 años. "Ideas en las que algunos creemos, pero que a veces nos da miedo".

Publicidad

Kirk era cristiano evangelico. Nació en Arlington Heights, un suburbio de Chicago. Se involucro en la política desde la adolescencia, cuando se ofreció como voluntario en la campaña al Senado del republicano Mark Kirk.

Cuando cursaba la preparatoria, escribió ensayos para el sitio conservador Breibart News, en los que afirmaba que los libros de textos tenían sesgos de izquierda. También fue invitado a la cadena Fox News para hablar sobre este tema.

Kirk ha sido una voz eficaz para el movimiento conservador. Tiene 5.2 millones de seguidores en X y presenta un popular podcast y programa de radio, "The Charlie Kirk Show". También ha sido recientemente copresentador de "Fox & Friends" en Fox News.

Fue conductor del popular pódcast “The Charlie Kirk Show” y escribió tres libros, entre ellos “The MAGA Doctrine: The Only Ideas that Will Win the Future” (La doctrina para hacer a Estados Unidos grande de nuevo: solo ideas que ganarán el futuro).

Publicidad

Tags

Estados Unidos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad