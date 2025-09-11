EU evalúa cancelar visas a extranjeros que celebren el asesinato de Charlie Kirk

In light of yesterday’s horrific assassination of a leading political figure, I want to underscore that foreigners who glorify violence and hatred are not welcome visitors to our country. I have been disgusted to see some on social media praising, rationalizing, or making light… — Christopher Landau (@DeputySecState) September 11, 2025

"Me ha disgustado ver a algunos en las redes sociales alabando, racionalizando o trivializando el suceso, y he ordenado a nuestros funcionarios consulares que tomen las medidas oportunas", agregó.

Algunos usuarios respondieron a la publicación de Landau con capturas de pantalla de cuentas y publicaciones, aunque no estaba claro si los señalados son titulares de visas estadounidenses.

El número dos del Departamento de Estado respondió entonces a algunos de esos comentarios diciendo que daría instrucciones a los funcionarios consulares para que vigilen los comentarios, que en la tarde del jueves tenía más de 2.000 respuestas.

Al ser preguntado por el mensaje de Landau, un portavoz del Departamento de Estado dijo que "esta Administración no cree que Estados Unidos deba conceder visas a personas cuya presencia en nuestro país no se ajuste a los intereses de seguridad nacional estadounidenses".

No obstante, el portavoz no respondió a las preguntas sobre si se había identificado a alguien para revocarle la visa o cómo evaluarían los funcionarios consulares a las personas señaladas en respuesta a la publicación de Landau.

Kirk, de 31 años, presentador de podcasts y estrecho aliado del presidente Donald Trump, ayudó a construir el apoyo al Partido Republicano entre los votantes más jóvenes. Murió el miércoles de un disparo mientras daba una charla en una universidad de Utah, en lo que Trump calificó de "atroz asesinato".

Quién era Charlie Kirk

Kirk, de 31 años, fue un influyente aliado del presidente Donald Trump y cofundador de Turning Point USA, la mayor organización juvenil conservadora del país.

"Todos debemos rezar por Charlie Kirk, al que han disparado", dijo Trump en X. "Un gran tipo de arriba abajo. QUE DIOS LE BENDIGA".

En 2024, habló en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, donde dio un discurso centrado en lo que Kirk dice haber escuchado de los jóvenes de todo Estados Unidos.

Cuando Kirk se dirigió a una multitud universitaria en Nevada, en octubre de 2024, algunos de los asistentes dijeron a la AFP que era un soplo de aire fresco en los campus que, según reclamos de la derecha política, están dominados por la ideología liberal.

"Aporta ideas diferentes", dijo entonces Eric Hansen, de 22 años. "Ideas en las que algunos creemos, pero que a veces nos da miedo".