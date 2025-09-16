Publicidad

Internacional

Juez desestima los cargos de terrorismo contra Luigi Mangione

El hombre de 27 años, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthCare, una de las mayores aseguradoras de salud de EU, será juzgado a partir del 1 de diciembre.
mar 16 septiembre 2025 12:47 PM
Luigi Mangione, el sospechoso del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, comparece ante la Corte Suprema de Manhattan en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 16 de septiembre de 2025
Para algunos Mangione se ha convertido en el símbolo de la profunda ira que muchos estadounidenses sienten hacia las empresas de seguros de salud.

Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de una de las mayores aseguradoras de salud de Estados Unidos, será juzgado a partir del 1 de diciembre en un tribunal del estado de Nueva York, informó el martes el juez encargado del caso.

Será el primer juicio para este estadounidense de 27 años, quien además enfrenta la pena de muerte en otro proceso a nivel federal.

Con respecto a los cargos del estado de Nueva York, el juez Gregory Carro consideró que el gran jurado no recibió pruebas suficientes para sostener las acusaciones de asesinato en primer grado y asesinato como acto de “terrorismo".

Los otros cargos se mantienen, incluido el de asesinato en segundo grado.

Mangione se ha declarado inocente de los cargos estatales y federales por el asesinato de Thompson, ex CEO de la unidad de seguros UnitedHealthcare de UnitedHealth Group.

Thompson fue asesinado a tiros el 4 de diciembre a las puertas de un hotel del centro de Manhattan, donde la empresa se reunía para una conferencia de inversores.

Procesos paralelos

En mayo, los abogados defensores de Mangione pidieron a Carro que desestimara el caso estatal, argumentando que enfrentarse a procesamientos paralelos violaba su derecho constitucional a no ser procesado dos veces por la misma conducta.

"Los fiscales están intentando conseguir dos oportunidades para condenar al señor Mangione", escribió el equipo de defensa, dirigido por la exfiscal del estado de Manhattan Karen Friedman Agnifilo.

Los abogados de Mangione han dicho que los dos casos se basan en teorías contradictorias. Escribieron en su moción que si su cliente se defendiera teóricamente de los cargos estatales argumentando que su conducta iba dirigida contra una sola persona, en lugar de sembrar el terror, podría acabar incriminándose en el caso federal.

Los fiscales de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg afirman que Mangione pretendía intimidar a los trabajadores del sector de los seguros médicos y desencadenar una revolución en la sanidad estadounidense.

El Departamento de Justicia solicita la pena de muerte en el caso federal, que acusa a Mangione de acechar a Thompson a través de las fronteras estatales y matarlo.

En una respuesta de junio a la moción de desestimación de Mangione, los fiscales de la oficina de Bragg dijeron que no había base para que Mangione argumentara que era injusto que una defensa potencial en un caso pudiera comprometer su defensa en el otro.

"Las opciones desagradables que enfrenta este acusado surgen... de sus propias acciones depravadas", escribieron los fiscales.

¿Un héroe?

Para algunos Mangione se ha convertido en el símbolo de la profunda ira que muchos estadounidenses sienten hacia las empresas de seguros de salud, acusadas de priorizar sus ganancias en detrimento de la atención médica y de negar o retrasar los reembolsos.

El martes, Mangione compareció a la audiencia en un tribunal de Manhattan vestido con un uniforme beige de prisionero, esposado y escoltado por varios policías, según observó un periodista de la AFP.

Decenas de partidarios del joven lo esperaban fuera y dentro del tribunal.

Una mujer vestida con un disfraz de Luigi Bros, el hermano de Mario Bros en el videojuego homónimo, sostenía un cartel con la foto del acusado y el mensaje "No culpable, liberen a Luigi". Otra llevaba una bandera italiana con el lema "la atención médica es un derecho humano”.

Si es declarado culpable en el marco del proceso a nivel estatal, Mangione enfrenta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Con información de AFP y Reuters

