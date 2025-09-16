Con respecto a los cargos del estado de Nueva York, el juez Gregory Carro consideró que el gran jurado no recibió pruebas suficientes para sostener las acusaciones de asesinato en primer grado y asesinato como acto de “terrorismo".

Los otros cargos se mantienen, incluido el de asesinato en segundo grado.

Mangione se ha declarado inocente de los cargos estatales y federales por el asesinato de Thompson, ex CEO de la unidad de seguros UnitedHealthcare de UnitedHealth Group.

Thompson fue asesinado a tiros el 4 de diciembre a las puertas de un hotel del centro de Manhattan, donde la empresa se reunía para una conferencia de inversores.

Procesos paralelos

En mayo, los abogados defensores de Mangione pidieron a Carro que desestimara el caso estatal, argumentando que enfrentarse a procesamientos paralelos violaba su derecho constitucional a no ser procesado dos veces por la misma conducta.

"Los fiscales están intentando conseguir dos oportunidades para condenar al señor Mangione", escribió el equipo de defensa, dirigido por la exfiscal del estado de Manhattan Karen Friedman Agnifilo.

Los abogados de Mangione han dicho que los dos casos se basan en teorías contradictorias. Escribieron en su moción que si su cliente se defendiera teóricamente de los cargos estatales argumentando que su conducta iba dirigida contra una sola persona, en lugar de sembrar el terror, podría acabar incriminándose en el caso federal.