Paramount mantuvo el valor de su oferta de compra, fijado en 108,400 millones de dólares, pero modificó algunos parámetros, entre estos la inclusión de una garantía personal de 40,400 millones de dólares del magnate Larry Ellison, un aliado del presidente Donald Trump.

El hijo de Ellison, David, es el director ejecutivo de Paramount Skydance, que controla el histórico estudio de Hollywood y cadenas de televisión como CBS.

El consejo "determinó de manera unánime que la oferta pública de adquisición de Paramount Skydance (...) no responde a los intereses de WBD y sus accionistas", señaló la compañía al considerar que la propuesta sigue siendo inferior al acuerdo de fusión previsto con Netflix "en varios puntos clave".

El 5 de diciembre, Netflix sacudió la industria al anunciar un acuerdo para comprar WBD y el servicio de streaming HBO Max por casi 83,000 millones de dólares, la mayor operación de este tipo en la última década.

Tres días después, Paramount lanzó una oferta hostil de adquisición por 108,400 millones de dólares. Luego modificó la oferta para abordar las preocupaciones sobre el considerable financiamiento de deuda que requería la propuesta.

La más reciente decisión de WBD está motivada por "los costos, riesgos e incertidumbres importantes" que supone la oferta de Paramount, explicó el grupo en una carta dirigida a los accionistas.

Por ejemplo, Warner considera que el monto "extraordinario" del nivel de financiación mediante deuda "aumenta el riesgo de que la operación fracase" frente a "la certeza de la fusión con Netflix".

Con información de AFP

