La Escuela es Nuestra 2026: fechas clave de asambleas, pagos y montos

“Un total de 75,608 escuelas beneficiadas a nivel nacional, lo que representó un 41% de cobertura en ambos niveles educativos y una inversión de cerca de 24,000 millones de pesos para el beneficio de 8.4 millones de estudiantes”, refirió desde Palacio Nacional.

En el presupuesto asignado para 2026, se tiene 26,000 millones de pesos, para los cuales se proyecta la atención a 78,923 escuelas, y que beneficiaría la formación de aproximadamente 9.5 millones de estudiantes de ambos niveles educativos.

¿Cuándo inicia la Escuela es Nuestra en 2026?

La funcionaria federal explicó que en enero, febrero y marzo están programadas las asambleas en las escuelas para que estén atentos los padres de familia, maestros y directivos de los planteles, ya que habrá visita de las servidoras y servidores de la nación, quienes orientan los procesos del programa durante todo el ejercicio fiscal.

En abril y mayo estaremos realizando la entrega de los medios de pago del Banco del Bienestar a las tesoreras y tesoreros de los Comités Escolares de Administración Participativa.

Y a finales de mayo se tiene previsto realizar el pago en las escuelas de este año, que van a ser beneficiadas.

Pamela López Ruiz recordó que el presupuesto que se otorgue a las escuelas seleccionadas se destinará para la mejora de sus espacios educativos, como ya conocen el programa, mediante los recursos que otorga directamente el programa a los comités escolares de administración participativa, conformados por madres, padres, maestras, maestros, desde básica a nivel medio superior.

¿Cuánto entrega la Escuela es Nuestra?

Estos montos dependerán de la matrícula escolar registrada al momento de la selección, en el listado de planteles asociado al levantamiento de información estadística educativa vigente.

Educación Primaria

Grupo I de 3 a 300 alumnos (as) Monto: 200,000 pesos

Grupo II de 51 a 150 alumnos (as) Monto: 250,000 pesos

Grupo III de 151 y más alumnos (as) Monto: 600,000 pesos

Educación Media Superior

Grupo I de 2 a 50 alumnos (as) Monto: 200,000 pesos

Grupo II de 301 a 1,000 alumnos (as) Monto: 1,000,000.00 pesos

Grupo III de 1001 y más alumnos (as) Monto: 1,500,000.00 pesos