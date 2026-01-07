¿Cuándo es el Blue Monday 2026 y por qué es el "día más triste del año"?

¿Cuándo es el Blue Monday 2026?

Al Blue Monday se le considera el día más triste del año, por los retos financieros, el clima invernal y los gastos que dejaron las fiestas decembrinas. Será el lunes 19 de enero de 2026. Esta fecha, que cae el tercer lunes de enero, ha ganado popularidad como un día simbólico asociado a un sentimiento colectivo de tristeza y desánimo.

¿Por qué se considera el día más triste del año?

El término "Blue Monday" lo acuñó en 2005 el psicólogo británico Cliff Arnall, quien trabajó con una agencia de viajes (Sky Travel) para promocionar la temporada baja.

Arnall desarrolló una fórmula que supuestamente identificaba este día como el más deprimente del año. Los factores considerados incluían:

El clima invernal frío y gris.

La cuesta de enero y las dificultades financieras post-fiestas.

El abandono de propósitos de Año Nuevo.

El regreso a la rutina tras las celebraciones.

Aunque la idea ganó difusión global, muchos críticos señalan que fue más una estrategia publicitaria que un hallazgo científico.

¿Qué es la tristeza?

La Universidad Nacional Autónoma de México recuerda que la tristeza está dentro de las emociones clasificadas como primarias, junto con la ira, el temor, la felicidad, el enfado, la sorpresa y el disgusto, considerándose negativa; todas son naturales y necesarias en la vida.

“Se define como un estado anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con pesimismo, insatisfacción y tendencia al llanto; es la emoción básica opuesta a la alegría. Activa el proceso psicológico que nos permite superar pérdidas, desilusiones o fracasos”, detalla la UNAM.

La tristeza está ligada generalmente a las pérdidas de personas, objetos, relaciones o expectativas, por lo que la tristeza relacionada con el Blue Monday se considera una pérdida de toda la alegría y algarabía de las fiestas de fin e inicio de año.

Apoyos psicológicos

Sin embargo, cuando el desanimo es constante y prolongado, se recomienda buscar ayuda profesional. En México hay apoyo psicológico a través de diversas dependencias como Locatel a donde se puede llamar de manera gratuita y solicitar este tipo de apoyo.

Para mayor información, comunícate al *0311 o al 55 5658 1111 y solicita el servicio psicológico; también atienden vía chat las 24 horas, los 365 días del año.

Para derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se puede acudir a su Unidad de Medicina Familiar para que el médico tratante determine si existe la necesidad de ser derivado al servicio, el cual (en caso de contar con el servicio) se puede brindar en la propia UMF o se deriva al Hospital General de Zona (HGZ) correspondiente.

El Instituto también cuenta con una línea de orientación médica telefónica en el teléfono 800 2222 668, donde la opción, 4 destinada a la salud mental, donde brinda orientación.

En las instituciones de salud públicas como el IMSS se puede solicitar ayuda psicológica. https://www.imss.gob.mx/ (Foto:

También se puede llamar a la "Línea de la Vida" en donde se ofrece orientación, apoyo emocional e intervención en crisis relacionada con la salud mental y las adicciones.

Número telefónico: 800 911 2000.