Internacional

Un tiroteo y un incendio en una iglesia de Michigan dejan un muerto y heridos

El incidente ocurre en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, una pequeña comunidad al noroeste de Detroit.
dom 28 septiembre 2025 12:25 PM
El humo se eleva mientras los miembros del personal de emergencia trabajan en la escena de un tiroteo que tuvo lugar en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, según la policía, en Grand Blanc, Michigan, EE. UU., el 28 de septiembre de 2025.
El presidente Trump asegura que este incidente es "un nuevo ataque dirigido contra los cristianos". (FOTO: Rebecca Cook/REUTERS)

Una persona murió y varias otras resultaron heridas el domingo después de que un hombre armado abriera fuego en una iglesia mormona en el estado de Michigan, norte de Estados Unidos, donde el edificio también fue incendiado.

El sospechoso, un hombre de 40 años de una localidad cercana, fue abatido por las fuerzas del orden tras el ataque, informaron autoridades, sin especificar un motivo. La policía no dio a conocer de inmediato el nombre del sospechoso.

Imágenes del lugar mostraban a socorristas llevando a personas en camillas y una gran columna de humo oscuro salir de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Grand Blanc, una localidad en las afueras de la ciudad de Flint.

El jefe de la policía local, William Renye, declaró a periodistas que el sospechoso condujo su vehículo por la puerta principal de la iglesia y luego comenzó a disparar contra las personas que se encontraban en el interior con un rifle de asalto.

En ese momento, había "cientos de personas dentro de la iglesia" que asistían al servicio religioso, dijo.

Las autoridades creen que el hombre armado también incendió deliberadamente la iglesia antes de ser abatido por los agentes que acudieron al lugar, dijo Renye.

El funcionario dijo que diez víctimas de los disparos fueron trasladadas al hospital y una de ellas murió.

Agregó que el incendio fue extinguido, pero se espera hallar más víctimas "una vez que aseguremos la escena".

"Mi esposo escuchó gente gritar, una señora pidiendo ayuda", dijo a la AFP una mujer que vive cerca de la iglesia.

Un "ataque contra los cristianos"

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó el tiroteo de "horrendo".

"El sospechoso está muerto, pero aún hay mucho por saber. Este parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"Mi corazón se rompe por la comunidad de Grand Blanc", dijo la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, en un comunicado publicado en las redes sociales. "La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable".

El jefe del FBI, Kash Patel, dijo que agentes de la policía federal ya se encuentran en el lugar para apoyar la investigación.

"La violencia en un lugar de culto es un acto cobarde y criminal", afirmó Patel.

La fiscal general Pam Bondi, afirmó en la red social X que "semejante violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante".

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es conocida informalmente como los mormones.

