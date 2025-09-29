El alcalde de Portland, Keith Wilson, aseguró el viernes en una conferencia de prensa que la probable llegada de agentes federales no respondería a una petición de la ciudad y calificó la medida de una extralimitación y una distracción.

El 22 de septiembre, Trump firmó un decreto que designa al movimiento "Antifa", que agrupa a grupos que se declaran antifascistas, como una "organización terrorista”, después del asesinato del activista de derecha Charlie Kirk.

La designación de "Antifa" generó preocupación entre los críticos de Trump, ya que podría utilizarse para reprimir cualquier disidencia en nombre de la seguridad nacional.

“Estamos presenciando una sedición terrorista nacional contra el gobierno federal", escribió el principal asesor de Trump, Stephen Miller, el viernes por la noche en X. "Se utilizarán todos los recursos necesarios", agregó.

We are witnessing domestic terrorist sedition against the federal government.



The JTTF has been dispatched by the Attorney General, pursuant to NSPM-7.



All necessary resources will be utilized. — Stephen Miller (@StephenM) September 27, 2025

Trump ha hecho de la delincuencia uno de los principales focos de su gobierno, a pesar de que las tasas de crímenes violentos han caído en muchas ciudades de Estados Unidos.

Su mano dura contra ciudades gobernadas por demócratas, como Los Ángeles y Washington, ha alimentado las preocupaciones legales y ha espoleado las protestas.

¿Qué es Antifa?

Antifa es un término abreviado para "antifascista" utilizado para describir grupos difusos de extrema izquierda. Desde mediados de septiembre, cuando Trump anticipó la designación que daría a este movimiento, han surgido preguntas sobre cómo definirlo.