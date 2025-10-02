¿Quién es Arlin Gabriela, estudiante de la UNAM interceptada por Israel mientras iba a Gaza?

Por medio de un comunicado, la UNAM ha exigido a las autoridades de Israel la “inmediata liberación y repatriación” de su alumna, así como de los otros mexicanos detenidos, y ha expresado su “rechazo y preocupación” ante la intercepción de la flotilla.

La joven mexicana formaba parte de un grupo de siete connacionales a bordo de las embarcaciones, junto con Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma Arronte, Sol González Eguía, Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo.

Todos ellos se sumaron a la misión con el objetivo de entregar ayuda humanitaria y visibilizar la crisis en Gaza, sin vínculos con grupos armados y con un compromiso claro con la paz y la solidaridad.

Las publicaciones en redes sociales de Arlin

Medrado Guzmán es integrante de la organización Global Sumud Flotilla Commentary. A través de su cuenta de X, denunció que su embarcación fue “interceptada ilegalmente” por fuerzas israelíes en aguas internacionales mientras transportaban alimentos, medicinas y agua hacia Gaza.

La joven explicó que fueron trasladados “sin su consentimiento” a territorio israelí y solicitó apoyo de las autoridades mexicanas y de la presidenta Claudia Sheinbaum. En su mensaje del 1 de octubre, el día de la intercepción, escribió:

“Si estás leyendo esto es porque FUIMOS INTERCEPTADOS ilegalmente en aguas internacionales por fuerzas israelíes por llevar ayuda humanitaria para romper el cerco ilegal que se tiene desde 2007 en la franja de Gaza... Ustedes son la historia; nuestros ojos y voz seguirán a su servicio hasta el final.”

Antes de este hecho, Arlin ya había expresado su condena al bloqueo de Gaza y a la ocupación israelí:

“Todos los ojos en Gaza. Que el miedo cambie de lado y el mundo observe el terror que la ocupación israelí hace. La ilegalidad que estamos viviendo al ser secuestrados/interceptados en aguas internacionales no se compara con las atrocidades que vive todos los días el pueblo palestino.”

¿Qué es la Flotilla Global Sumud?

La Flotilla Global Sumud, integrada originalmente por 45 barcos, busca romper el bloqueo naval sobre Gaza para entregar ayuda humanitaria, pero la mayoría de las embarcaciones fueron interceptadas o perdieron contacto con las autoridades, mientras que unos pocos continuaban navegando.

Las autoridades israelíes afirmaron que ninguna de las personas detenidas resultó herida y que serán deportadas a sus países de origen, defendiendo al mismo tiempo la vigencia del bloqueo, a pesar de las denuncias internacionales sobre hambruna y destrucción en la franja de Gaza.

Israel detuvo y abordó varios barcos, trasladando a sus ocupantes a puertos bajo su control sin que se reportaran heridos. (GLOBAL SUMUD FLOTILLA/via REUTERS)

Sheinbaum pide liberación de Arlin y los otros mexicanos

En México, la participación de Arlin y sus compatriotas generó pronunciamientos oficiales. La presidenta Sheinbaum condenó la intercepción y aseguró que los mexicanos permanecen retenidos en el puerto de Ashdod, a unos 40 kilómetros al sur de Tel Aviv, donde aún no ha podido ingresar el personal consular. La mandataria reiteró:

“Estamos en contra de esta situación. La ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza. Exigimos la repatriación inmediata de los seis mexicanos.”

Arlin Gabriela Medrado Guzmán representa hoy el rostro de jóvenes mexicanos comprometidos con la solidaridad internacional y la defensa de los derechos humanos, dispuestos a asumir riesgos para visibilizar crisis humanitarias y exigir justicia en escenarios complejos y peligrosos. Su caso continúa siendo seguido por autoridades universitarias y diplomáticas, mientras la comunidad internacional observa la situación con atención.