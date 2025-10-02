Quiénes son los personajes clave que deben aprobar el plan de Trump en Gaza

Hamás no participó en las negociaciones que condujeron al plan de Trump, que pide al grupo militante islamista que se desarme, una exigencia que ha rechazado con anterioridad.

Una fuente palestina cercana al movimiento islamista declaró el miércoles a AFP que aún no se ha tomado ninguna decisión final y que Hamás necesitará "dos o tres días" para dar su respuesta.

El grupo palestino, que gobierna Gaza desde 2007, "desea modificar algunas cláusulas como la del desarme y la de la expulsión de los altos cargos" del movimiento de Gaza, indicó la fuente.

El lunes, Trump y Netanyahu admitieron que si Hamás no acepta el acuerdo, el documento se convertiría en “papel mojado”. Sin embargo, no son las únicas que partes que tiene que aprobar el plan para que este sea una realidad.

¿Cómo reaccionaron los países árabes y musulmanes al plan de paz de Trump?

La mayoría de los países árabes y musulmanes están respaldando el boceto de 20 puntos. Según se informa, los funcionarios de estos estados se reunieron con sus homólogos estadounidenses al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York la semana pasada para discutir el marco de Trump para poner fin a la guerra.