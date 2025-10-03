Aeropuerto de Múnich suspende vuelos por presencia de drones de origen desconocido

Otros 15 vuelos fueron desviados a Stuttgart, Núremberg, Viena y Fráncfort, informó el aeropuerto en un comunicado. Se trata de la última perturbación causada por drones en la aviación europea, después de que la semana pasada se cerraran temporalmente los aeropuertos de Dinamarca y Noruega.

Las autoridades alemanas de control aéreo restringieron las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich a las 22:18 horas (2018 GMT) del jueves y posteriormente las suspendieron por completo debido a varios avistamientos de drones, añadió el aeropuerto.

La ciudad ya fue puesta en vilo esta semana cuando su popular festival Oktoberfest fue cerrado temporalmente debido a una amenaza de bomba y el descubrimiento de explosivos en un edificio residencial en el norte de la ciudad.

Dinamarca no ha dicho quién cree que es el responsable de los incidentes ocurridos en su espacio aéreo la semana pasada, que interrumpieron el tráfico aéreo en varios aeropuertos, pero la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha sugerido que podría ser Rusia.

Los líderes de la Unión Europea respaldaron el miércoles los planes para reforzar las defensas del bloque frente los drones rusos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, bromeó el jueves diciendo que no volvería a volar drones sobre Dinamarca, pero Moscú ha negado su responsabilidad en los incidentes.

Repuesta más contundente

Los avistamientos de drones provocaron que políticos pidieran una respuesta más contundente.

"Nuestra policía debe tener la potestad de derribar drones", dijo Markus Soeder, primer ministro de Baviera, cuya capital es Múnich. "Necesitamos soberanía sobre nuestro espacio aéreo", dijo al periódico Bild.

Al reanudarse las operaciones a primera hora de la mañana del viernes, un testigo de Reuters vio a pasajeros facturando para un vuelo a Varna, en Bulgaria, y el tablón de salidas mostraba que solo se habían cancelado unos pocos vuelos. Un vuelo procedente de Bangkok fue el primero del día en aterrizar en torno a las 5:25 horas (0325 GMT), según la página web del aeropuerto.

La cadena pública BR declaró que la policía local y nacional estaban investigando el incidente. Ni la policía estatal ni la federal hicieron comentarios de inmediato.

Los drones fueron avistados a última hora de la tarde sobre el aeropuerto, según declaró un portavoz de la policía al diario Bild. No obstante, como estaba oscuro, no se pudo determinar el tamaño ni la clase de los drones, añadió. La policía no respondió de inmediato a las peticiones de comentarios de Reuters.

Con información de agencias