La Autoridad Palestina, la figura en duda en el plan de Trump para Gaza

Sin embargo, las condiciones establecidas en el plan de 20 puntos de Trump exigen que la AP lleve a cabo difíciles reformas antes de que pueda volver a gobernar Gaza, lo que establece un camino complicado para su regreso al territorio, donde Israel ha dicho que no puede desempeñar ningún papel y donde se enfrenta a la oposición de su viejo rival Hamás.

Negociaciones sin la AP

Las negociaciones en Egipto partirán del plan del presidente estadounidense, que envió a su enviado Steve Witkoff y a su yerno Jared Kushner. Trump urgió el domingo a los negociadores de Hamás e Israel a "moverse rápido" en las conversaciones.

"Estas conversaciones han sido muy exitosas y avanzan rápidamente. Los equipos técnicos volverán a reunirse el lunes (...) Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y estoy pidiendo a todos que se muevan rápido", escribió Trump en su red Truth Social.

El objetivo es cerrar los detalles sobre las condiciones de liberación de los rehenes secuestrados durante el ataque del 7 de octubre, y las negociaciones se celebrarán en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, indicaron ambas partes

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aliado de Trump, anunció el domingo que los negociadores israelíes partirían hacia Sharm el Sheij el lunes, una delegación encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer.