Lula pide a Trump que elimine los aranceles punitivos en su primera llamada

El presidente estadounidense asegura que se reunirá próximamente con su par brasileño, después de su primer intercambio desde su regreso a la Casa Blanca.
lun 06 octubre 2025 12:59 PM
Esta combinación de imágenes creadas el 6 de octubre de 2025 muestra El presidente de Brasil, Luiz Inacio, Lula da Silva, saluda durante el desfile militar dentro de las celebraciones del Día de la Independencia en Brasilia el 7 de septiembre de 2025, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sonríe durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente francés Emmanuel Macron en Biarritz, suroeste de Francia, el 26 de agosto de 2019, en el tercer día de la Cumbre anual del G7 a la que asistieron los líderes de las siete democracias más ricas del mundo, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y los Estados Unidos.
Lula se dijo "dispuesto a viajar a Estados Unidos" para un encuentro. con Donald Trump.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió al presidente Donald Trump que elimine el arancel del 40% a los productos brasileños y las medidas restrictivas aplicadas por Estados Unidos contra autoridades locales, dijo el lunes el gobierno de Brasil.

Los dos líderes conversaron durante 30 minutos en una videollamada a primera hora del día y acordaron reunirse en persona "pronto", dijo el comunicado, que añadió que la llamada tuvo un tono amistoso.

Lula pidió "la eliminación de los aranceles a los productos brasileños y las medidas restrictivas contra autoridades brasileñas”.

Una parte importante de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos son objeto desde el 6 de agosto de un arancel de 50%, en represalia a una supuesta "caza de brujas" contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

Según la presidencia brasileña, Lula y Trump acordaron reunirse personalmente "en breve". El mandatario brasileño sugirió la posibilidad de una cita al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en Malasia, este mes.

El mandatario brasileño también se dijo "dispuesto a viajar a Estados Unidos" para un encuentro.

También reiteró su invitación a Trump a la COP30, la conferencia climática de la ONU, que se celebrará en noviembre en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña.

"Tendremos más discusiones y nos reuniremos en un futuro no muy lejano, tanto en Brasil como en Estados Unidos", escribió Trump en Truth Social.

Ambos presidentes intercambiaron números de teléfono para establecer una línea directa de comunicación, añadió el gobierno de Brasil.

El ministro brasileño de Hacienda, Fernando Haddad, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el ministro de Asuntos Exteriores Mauro Vieira participaron en la conversación.

