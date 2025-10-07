El caso más dramático es el del aeropuerto de Burbank, California, que operaba sin controladores aéreos la tarde del lunes, informó el gobernador del estado, Gavin Newsom.

Este aeropuerto del sur de California, que conecta con decenas de ciudades estadounidenses, se quedó sin personal en su torre de control por un período de seis horas, detalló Newsom.

“¡Gracias, Donald Trump!", escribió el gobernador en X. "El aeropuerto de Burbank tiene CERO controlares de tráfico desde las 4:15 pm hasta las 10 pm hoy por TU cierre del gobierno", agregó el mandatario demócrata.

Los vuelos pudieron despegar y aterrizar, pero tuvieron que seguir los procedimientos típicos de aeropuertos pequeños sin torres de control. En un momento dado, se reportaron retrasos de más de dos horas y media.

Personal del aeropuerto confirmó la situación a la televisora ABC, que señaló que un equipo en San Diego, a poco más de 200 kilómetros al sur, asumiría las labores de control y de comunicación con los pilotos durante la ausencia de personal.

Mientras tanto, los aeropuertos internacionales de Denver y Newark Liberty sufrieron retrasos en tierra, lo que impidió el despegue de los vuelos hasta que los controladores aéreos pudieran gestionarlos.

Estados Unidos se encuentra en la segunda semana de cierre administrativo debido a la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Senado en torno al paquete presupuestario del gobierno.