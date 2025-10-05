Trump anuncia los primeros despidos por el cierre del gobierno de EU

"Está ocurriendo justo ahora. Es todo por culpa de los demócratas", dijo Trump en referencia a los despidos ante periodistas en la Casa Blanca.

El presidente ha blandido la amenaza de despidos desde el inicio del bloqueo presupuestario el miércoles, mientras republicanos y demócratas se culpan mutuamente.

Este "shutdown", que entrará el lunes en su segunda semana, aún no muestra señales de una solución y el líder republicano volvió a culpar a los demócratas el domingo: "Los demócratas están causando la pérdida de muchos empleos", dijo.

Desde su infructuosa reunión en la Casa Blanca el lunes, los principales líderes demócratas y republicanos en el Congreso no se han reunido, según un alto funcionario demócrata.

"Si el presidente cree que las negociaciones no van a ninguna parte, entonces comenzarán los despidos", dijo este domingo en CNN Kevin Hassett, el principal asesor económico de Trump.

"Mantenemos la esperanza de que con un nuevo comienzo a principios de esta semana, podamos convencer a los demócratas de que el sentido común es evitar tales despidos", añadió.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, reconoció a su vez que ambas partes seguían en punto muerto y sugirió que más trabajadores estadounidenses pagarían las consecuencias.

"Esto se va a poner incómodo", insinuó en Fox News, al tiempo que confirmaba que continuaban las conversaciones entre bastidores sobre una posible extensión de los subsidios de "Obamacare", el programa de seguro médico para la clase trabajadora aprobado durante la presidencia del demócrata Barack Obama.