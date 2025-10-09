Israel y Hamás alcanzan un acuerdo, pero el desarme queda como el gran pendiente

¿En qué consiste el acuerdo entre Israel y Hamás?

Este acuerdo entre Israel y Hamás fue labrado a partir de un plan de 20 puntos planteado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y prevé la liberación de los rehenes israelíes que siguen con vida a cambio de la excarcelación de cerca de 2,000 palestinos.

La portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, informó que todas las partes firmaron en Egipto la versión final de este acuerdo para la primera fase del plan, tras las negociaciones indirectas en la localidad turística de Sharm el Sheij, con la mediación de Estados Unidos, Qatar y Turquía.

El jefe de Gaza en el exilio, Khalil Al-Hayya, dijo el jueves que el grupo recibió garantías de Estados Unidos, mediadores árabes y Turquía de que la guerra en Gaza ha terminado permanentemente.

El acuerdo indica que cesarán los combates, Israel se retirará parcialmente de Gaza y Hamás liberará a todos los rehenes restantes a cambio de cientos de prisioneros retenidos por el Estado hebreo. En la Casa Blanca, Trump dijo que creía que conduciría a una "paz duradera”.

Se permitiría la entrada en Gaza de flotas de camiones con alimentos y ayuda médica para socorrer a los civiles, cientos de miles de los cuales se han refugiado en tiendas de campaña después de que las fuerzas israelíes destruyeran sus hogares y arrasaran ciudades enteras.

El acuerdo, si se aplica en su totalidad, acercaría a las dos partes más que ningún otro esfuerzo anterior para detener una guerra que se ha convertido en un conflicto regional, que ha atraído a Irán, Yemen y Líbano, y ha agravado el aislamiento internacional de Israel.

Trump anunció que intentará viajar a Egipto para la firma del acuerdo de alto el fuego, después de ser invitado por su par Abdel Fatah al Sisi.

Israel informó que el alto al fuego empezará en las 24 horas siguientes de la aprobación del gabinete de seguridad del gobierno israelí, una frágil coalición liderada por el Likud de Netanyahu, pero que depende de otras formaciones de ultra derecha.