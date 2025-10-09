¿Qué tan probable es que Trump gane el Nobel de la Paz y por qué lo obsesiona tanto?

Trump afirma que merece el prestigioso galardón por resolver "ocho conflictos”, incluida la guerra entre Hamás e Israel en la Franja de Gaza, que es calificada como un genocidio contra la población palestina por varios organismos internacionales.

Trump se ha atribuido el mérito de haber terminado con conflictos como el de Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, y Armenia y Azerbayán.

Muchos de los méritos que se adjudica el mandatario son parciales o inexactos.

A pesar de su agresiva campaña para ganar el premio, expertos descartan que sea escogido, al menos este año.

"No, este año no será Trump", declaró a AFP el profesor sueco Peter Wallensteen, experto en asuntos internacionales. "¿Tal vez el próximo año? Para entonces estará más clara la situación en sus varias iniciativas, incluida la crisis de Gaza", agregó.

Casi a contrarreloj, unas horas antes de que se conozca al laureado de este año, Donald Trump anunció que Israel y Hamás llegaron a un acuerdo para terminar con su conflicto en la Franja de Gaza.

“Estoy muy orgulloso de anunciar que Israel y Hamas han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”, escribió Trump en Truth Social, antes de que las partes dieran a conocer su postura.