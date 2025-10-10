Cierre de Gobierno de EU dejará sin pago a soldados y militares

Aproximadamente 750,000 empleados que se vieron obligados a dejar sus puestos de trabajo, o a seguir trabajando, sin sueldo, están afectados por el pulso entre republicanos y demócratas en el Congreso.

Ambos se achacan el bloqueo para extender el gasto público, a causa de las diferencias sobre la cobertura sanitaria de millones de estadounidenses.

El próximo miércoles cerca de 1.3 millones de miembros del servicio militar en activo están a punto de no recibir su paga, algo que no ha ocurrido en ninguno de los cierres gubernamentales de la historia moderna.

"No estamos de buen humor aquí en el Capitolio, es un día sombrío. Hoy marca el primer día en que los trabajadores federales en todo Estados Unidos recibirán un cheque de pago parcial", expresó el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en una conferencia de prensa en el décimo día del cierre.

Los legisladores republicanos y demócratas libran una batalla y se culpan mutuamente de las afectaciones de la parálisis presupuestaria. (Foto: AFP)

El 5 de octubre el presidente de Estados Unidos anunció los primeros despidos y el mandatario republicano acusó a los legisladores contrarios.

"Está ocurriendo justo ahora. Es todo por culpa de los demócratas", dijo Trump en referencia a los despidos ante periodistas en la Casa Blanca.

Con los demócratas que se niegan a ceder en el tema de subsidios en el presupuesto para servicios de salud del gobierno, la Casa Blanca dice que se están finalizando los planes para el despido de miles de trabajadores federales.

Parálisis presupuestaria presupuestaria

Es es el primer cierre o "shutdown" desde el más largo en la historia —que duró 35 días— hace casi siete años, y detendrá el trabajo de múltiples departamentos y agencias federales, afectando a cientos de miles de empleados gubernamentales.

Trump culpó a los demócratas por el estancamiento y amenazó con castigar al partido y sus votantes con la interrupción de prioridades de la agenda progresista y recortes masivos en el sector público.