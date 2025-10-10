“No somos los mismos”
No es la primera vez que la oposición de Venezuela busca acabar con el chavismo, en el poder desde principios del siglo.
Juan Guaidó, un diputado de 35 años de La Guaira, fue elegido el 5 de enero de 2019 jefe del Parlamento, controlado entonces por la oposición, tras un amplio triunfo en las elecciones legislativas de 2015. Días después en una plaza de Caracas juró como "presidente encargado" de Venezuela, alegando que la reelección de Maduro, en 2018, fue producto de un fraude y que a él, estando al frente a la Asamblea Nacional, le correspondía asumir el poder.
Sin embargo, la Asamblea Legislativa de 2015 decidió acabar con la figura de gobierno interino el 30 de diciembre de 2022 ante la falta de resultados concretos. Guaidó, como también lo hicieron muchos miembros de la oposición, partió al exilio.
La oposición de Venezuela entró en un momento de reestructura, que dio como resultados las elecciones primarias del 22 de octubre. Sobre las diferencias del gobierno interino de Guaidó con este proceso, Machado dice que las circunstancias no son las mismas, pues muchos de los temores que existían hace casi cinco años, se han esfumado.
Machado dice que, a nivel internacional, no solo se cuenta con el apoyo de grandes potencias occidentales, como Estados Unidos o la Unión Europea, sino que hay un cambio de opinión también en América Latina, incluso entre los países con gobiernos ideológicamente aliados con el chavismo, un cambio impulsado principalmente por la enorme migración de personas venezolanas a la región.
“La única manera de detener esta presión migratoria es que haya un futuro en Venezuela. Entonces, más bien, los venezolanos quieran regresar”, dice. "La comunidad internacional ha entendido esto, incluso, unos gobiernos que se podrían llamar afines a Maduro por razones ideológicas, por su participación en el foro de Sao Paulo, o en el Grupo de Puebla. Incluso, estos gobiernos les conviene una transición”, asegura Machado.
Sin embargo, para la elegida para encabezar a la oposición, el principal cambio ha sucedido en la sociedad venezolana.
“Lo más importante es el cambio que ha habido en la propia sociedad venezolana. Que ya no somos los mismos y que no nos vamos a conformar con un esquema en el que el país se rinde y se entrega a la tristeza. Hemos descubierto la fuerza que tenemos. Y estamos dispuestos a avanzar por esta ruta que está en nuestra Constitución en las elecciones presidenciales en el año próximo”, asegura.
Fe de erratas: en una versión previa de esta nota, aparecía que Roberto-Abdul Hadi es parte del equipo de trabajo de María Corina Machado.