Nota de la editora: Esta entrevista fue publicada originalmente el 8 de diciembre de 2023, meses antes de las elecciones presidenciales de 2024. María Corina Machado, quien tuvo que ceder su candidatura a Edmundo González y vive en la clandestinidad desde hace más de un año, fue galardonada con el premio Nobel de La Paz 2025 .

En Venezuela, los tiempos se manejan de manera muy distinta a lo que pasa en otros países. En la última semana, el país ha intensificado un conflicto territorial con Guyana, su vecino, a niveles que han preocupado a la comunidad internacional. Pero, con pretexto de esta disputa, el gobierno de Nicolás Maduro dio un golpe a la oposición.

El fiscal Tarek William Saab anunció el miércoles 6 de diciembre que levantó órdenes de aprehensión contra 14 dirigentes opositores, entre ellos tres integrantes del equipo de la ganadora de las primarias de la oposición, María Corina Machado, por supuestos delitos de traición a la patria, en relación con presunta financiación extranjera.