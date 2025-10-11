Biden se someterá a radioterapia para tratar cáncer de próstata

El demócrata, de 82 años, que desistió de su candidatura a la reelección en 2024 por motivos de salud, reveló que había sido diagnosticada con una forma "agresiva" de cáncer de próstata con "metástasis óseas".

El diagnóstico se produjo después de que los médicos encontraran un "pequeño nódulo" en la próstata de Biden que requería una evaluación adicional.

La radioterapia "utiliza rayos o partículas de alta energía para destruir las células cancerosas", explica la Sociedad del Cáncer de Estados Unidos en su sitio web.

Este tipo de tratamiento se utiliza para las distintas etapas del cáncer de próstata, especifica la organización.

El propósito de tomar hormonas para esta enfermedad, señala la institución, es "reducir los niveles de hormonas masculinas, llamadas andrógenos, en el cuerpo o evitar que impulsen el crecimiento de las células del cáncer de próstata".

El cáncer de próstata, un tipo de cáncer que ocurre en la glándula prostática, es uno de los tipos de cáncer más comunes entre los hombres, especialmente los hombres mayores.

Si bien generalmente crece lentamente e inicialmente permanece confinado a la glándula prostática, donde puede no causar daños graves, algunos tipos de cáncer de próstata pueden ser agresivos y extenderse rápidamente a otras partes del cuerpo, incluidos los huesos.

Los síntomas pueden incluir dolor o dificultad para orinar, micción más frecuente y sangre en la orina o el semen.

Con información de APF.