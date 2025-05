El círculo de Joe Biden ocultó su deterioro físico y mental durante años

Los autores señalan un evento de recaudación de fondos convocado por el actor George Clooney en Los Ángeles en junio de 2024 como uno de los eventos clave para que muchas personas en el entorno demócrata se dieran cuenta del estado de Biden. Estre los asistentes estaban Barack Obama y Julia Roberts.

Algunos de los asistentes citados por Tapper y Thompson describieron a Biden como “casi catatónico”. No reconoció a Clooney —a quien conocía desde hace años— y necesitó ayuda para caminar y hablar. El evento dejó claro para muchos que Biden no estaba en condiciones de seguir en campaña.

Clooney escribió una columna para The New York Times en julio de 2024 en la que pedía a Biden que se hiciera a un lado. Aseguraba que el presidente ya no era el mismo que quien enfrentó y ganó a Trump en 2020 y que su terquedad ponía en riesgo la democracia.

El círculo cercano de Joe Biden lo protegía del malestar público y ocultaba su condición. El libro indica que pesos pesados del Partido Demócrata, como el senador Chuck Schumer o el expresidente Barack Obama eran conscientes del deterioro del mandatario, pero no hicieron nada para alejarlo de una nueva candidatura a la presidencia.

"Fue un error de los demócratas no escuchar antes a los votantes", dijo el domingo en la NBC el senador Chris Murphy, posible candidato demócrata a la presidencia en 2028.