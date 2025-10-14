Publicidad

Internacional

Trump anuncia seis muertos en nuevo ataque frente a Venezuela

Esta incursión, la quinta contra una lancha en el mar Caribe desde agosto, eleva el número de fallecidos a 27.
mar 14 octubre 2025 03:33 PM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con el presidente de Argentina, Javier Milei, en la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.
El nuevo ataque se realizó luego de que "inteligencia confirmó que la embarcación traficaba drogas, estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba en una conocida ruta" de esas organizaciones, aseguró Trump. (FOTO: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes un nuevo ataque contra una supuesta embarcación del narcotráfico frente a las costas de Venezuela, con un balance de seis personas muertas, según el mensaje en su red Truth Social.

Se trata del quinto ataque del ejército estadounidense contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela, en el mar Caribe, donde Washington desplegó buques militares y un submarino desde agosto.

Con esta nueva incursión se eleva a 27 el número de víctimas. El primer anuncio de un ataque de este tipo fue el 2 de septiembre.

El nuevo ataque se realizó luego de que "inteligencia confirmó que la embarcación traficaba drogas, estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba en una conocida ruta" de esas organizaciones, aseguró Trump.

El mandatario acompañó su mensaje con un video en blanco y negro en el que se observa una lancha inmóvil en el mar, y luego un impacto que la destruye totalmente.

Washington asegura que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es el líder de la supuesta red de narcotráfico Cartel de los Soles, mientras Caracas denuncia los señalamientos como un intento de Estados Unidos de provocar un cambio de gobierno en Venezuela.

Maduro ha respondido con ejercicios militares y puso a la población de su país en alerta.

Expertos cuestionan la legalidad de este tipo de ataques con el uso de fuerza letal en aguas internacionales contra sospechosos que no han sido detenidos ni interrogados.

Trump ha dicho que su política antidrogas funciona y que las acciones militares pueden ser llevadas además a rutas del narcotráfico por tierra.

