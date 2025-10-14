En cambio, Caracas abrirá sedes diplomáticas en Zimbabue y Burkina Faso, países que considera "socios estratégicos en la lucha" frente a "presiones hegemónicas".

En Noruega, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó haber recibido la notificación del cierre de la embajada de Venezuela en Oslo sin que se le explicara el motivo de la decisión.

"Es lamentable. A pesar de que tenemos diferentes puntos de vista sobre varios temas, Noruega desea mantener abierto el diálogo con Venezuela y trabajará para lograrlo", declaró un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado enviado por correo electrónico a varias agencias.

El Comité Noruego del Nobel está integrado por cinco miembros nombrados por el Parlamento de ese país y anunció el viernes el Premio de la Paz a Machado.

"El Premio Nobel es independiente del gobierno noruego y, en caso de preguntas sobre el premio, nos remitimos al Comité Nobel", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El cierre de la embajada de Venezuela en Oslo no es un asunto del Comité Noruego del Nobel, declaró a Reuters Kristian Berg Harpviken, secretario del organismo encargado del premio.

"La tarea del comité es seleccionar al ganador adecuado del Premio Nobel de la Paz, y María Corina Machado es sin duda una digna ganadora".

Noruega no tiene embajada en Caracas y los asuntos venezolanos los gestiona su embajada en Bogotá, agregó el portavoz.