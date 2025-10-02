Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Internacional

Trump declara que Estados Unidos está en "conflicto armado" contra los cárteles

El presidente estadounidense busca justificar el reciente despliegue militar frente a las costas de Venezuela.
jue 02 octubre 2025 03:09 PM
Un retrato del expresidente estadounidense Ronald Reagan cuelga detrás del presidente estadounidense Donald Trump mientras Trump hace un anuncio sobre medicamentos recetados en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 30 de septiembre de 2025.
Los cárteles involucrados en el narcotráfico se han vuelto a lo largo de las últimas décadas "más armados, mejor organizados y violentos", dice Trump en una carta. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Estados Unidos enfrenta un "conflicto armado" con los cárteles del narcotráfico, declaró Donald Trump en una carta enviada por el Pentágono al Congreso para justificar legalmente las recientes operaciones de Washington frente a las costas de Venezuela.

La carta, obtenida por la AFP de una fuente parlamentaria que solicitó permanecer en el anonimato, llega después del despliegue a finales de agosto de varios buques en el mar Caribe y la destrucción de cuatro lanchas supuestamente de narcotraficantes, según Trump, con al menos 17 muertos.

Publicidad

La Constitución estadounidense establece que solo el Congreso tiene la capacidad de declarar la guerra, y esta declaración oficial puede tener como objetivo, para la administración Trump, justificar legalmente las operaciones llevadas a cabo en el Caribe.

Los cárteles involucrados en el narcotráfico se han vuelto a lo largo de las últimas décadas "más armados, mejor organizados y violentos" y "causan directa e ilegalmente la muerte de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses cada año", estima el Pentágono en esta carta revelada inicialmente por el New York Times.

Lee

Ante “amenaza” de EU, Venezuela realiza simulacro y ejercicios militares
Internacional

Ante “amenaza” de EU, Venezuela realiza simulacro y ejercicios militares

"En respuesta, sobre la base del efecto acumulado de estos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de Estados Unidos y países amigos, el presidente ha determinado que Estados Unidos está involucrado en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas", continúa el memorando.

Por lo tanto, "el presidente ha ordenado al ministerio de Guerra llevar a cabo operaciones contra ellas conforme al derecho de los conflictos armados", afirma también el Pentágono, que concluye diciendo que "aprecia el apoyo del Congreso en estas acciones".

Washington ha acusado al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su gobierno de liderar una vasta organización de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Caracas rechaza vigorosamente estas acusaciones y, en respuesta al despliegue estadounidense, considerado como una "amenaza militar", lanzó ejercicios militares y la movilización de reservistas y milicias.

Publicidad

Venezuela denuncia la presencia de cazas cerca de su costas

Venezuela denunció el jueves que cazas estadounidenses "se han atrevido a acercarse" a costas del país caribeño, en medio de la crisis por el despliegue militar que Washington hizo en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico.

En declaraciones en la televisión estatal, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que el sistema de defensa aéreo venezolano "detectó más de cinco vectores", que definió como "aviones de combate".

Estados Unidos movilizó hace casi un mes 10 aviones F-35 a Puerto Rico, como parte de estas maniobras, que incluyen igualmente el despliegue de ocho buques de guerra.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha tachado este operativo de "asedio" y "amenaza".

"El imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas", afirmó Padrino. "Los estamos viendo. No nos intimida la presencia de estos vectores", agregó.

"Denuncio ante el mundo esta situación que no deja de ser una provocación, pero también una amenaza a nuestra seguridad nacional", dijo.

El ministro no precisó la localización de los cazas estadounidenses, pero señaló que pilotos de líneas aéreas comerciales los avistaron.

Estados Unidos ha destruido cuatro lanchas de presuntos narcotraficantes frente a las costas venezolanas en las últimas semanas.

Caracas cree que Donald Trump está utilizando el narcotráfico como pretexto para derrocar a Maduro y apoderarse de las mayores reservas de petróleo del mundo.

Publicidad

Tags

Donald Trump Nicolás Maduro Narcotráfico Conflicto Palestina-Israel

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad