Venezuela denuncia la presencia de cazas cerca de su costas
Venezuela denunció el jueves que cazas estadounidenses "se han atrevido a acercarse" a costas del país caribeño, en medio de la crisis por el despliegue militar que Washington hizo en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico.
En declaraciones en la televisión estatal, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que el sistema de defensa aéreo venezolano "detectó más de cinco vectores", que definió como "aviones de combate".
Estados Unidos movilizó hace casi un mes 10 aviones F-35 a Puerto Rico, como parte de estas maniobras, que incluyen igualmente el despliegue de ocho buques de guerra.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha tachado este operativo de "asedio" y "amenaza".
"El imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas", afirmó Padrino. "Los estamos viendo. No nos intimida la presencia de estos vectores", agregó.
"Denuncio ante el mundo esta situación que no deja de ser una provocación, pero también una amenaza a nuestra seguridad nacional", dijo.
El ministro no precisó la localización de los cazas estadounidenses, pero señaló que pilotos de líneas aéreas comerciales los avistaron.
Estados Unidos ha destruido cuatro lanchas de presuntos narcotraficantes frente a las costas venezolanas en las últimas semanas.
Caracas cree que Donald Trump está utilizando el narcotráfico como pretexto para derrocar a Maduro y apoderarse de las mayores reservas de petróleo del mundo.