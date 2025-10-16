Publicidad

Internacional

Las protestas en Perú dejan un muerto y más de 100 heridos

Las manifestaciones, convocadas por jóvenes, exigen medidas contra el aumento del crimen, cierre del Congreso, renuncia del actual mandatario y reformas como una asamblea constituyente.
jue 16 octubre 2025 02:44 PM
Los agentes de policía antidisturbios se cubren de los manifestantes durante una protesta contra el presidente interino de Perú, José Jeri, en Lima el 15 de octubre de 2025.
s de personas salieron a las calles en varias ciudades del país en la protesta a pocos días de la remoción de la presidenta Dina Boluarte. (FOTO: HUGO CUROTTO/AFP)

La Fiscalía de Perú dijo el jueves que inició una investigación para esclarecer la muerte "por arma de fuego" de un hombre durante una protesta contra el presidente interino José Jerí, en la primera manifestación ciudadana importante tras el cambio de Gobierno la semana pasada.

El número de heridos fue de 113 policías y civiles, según el balance consolidado de autoridades de este jueves

Miles de personas lideradas por el colectivo de jóvenes de la generación Z —aquellos nacidos después del 2000— marcharon contra el Congreso y el gobierno recién instalado del derechista José Jerí, en medio del repudio generalizado frente al auge del crimen organizado.

Los manifestantes exigen medidas contra el aumento del crimen, cierre del Congreso, renuncia del actual mandatario y reformas como una asamblea constituyente.

La movilización derivó en violentos choques, cuando manifestantes intentaron derribar las vallas de seguridad que les impedían el paso hacia el parlamento.

La fiscalía dijo por X que para investigar la muerte del ciudadano Eduardo Ruiz se recolectará "evidencias audiovisual y balística en el área donde ocurrió el hecho en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos".

Un video difundido por la televisora local por cable Canal N, que dijo fue grabado por cámaras de la Municipalidad de Lima, mostró a una persona de civil, con tapabocas y mochila en la espalda disparó un tiro que alcanzó a la víctima de la protesta.

La organización Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) afirmó que Ruiz "habría sido alcanzado por un disparo presuntamente realizado por un efectivo policial vestido de civil".

Jerí manifestó que cámaras de videos policía y de la autoridad municipal "servirán para identificar a los delincuentes que se han infiltrado en una manifestación pacífica para generar caos. Todo el peso de la ley para ellos".

En Lima, los manifestantes quemaron banderas y objetos de plástico frente al Congreso, una de las instituciones mas desacreditadas del país, lo que generó la intervención de la policía arrojando bombas lacrimógenas para dispersarlos.

Jerí solicitará poderes para legislar sobre seguridad

Jerí dijo el jueves que solicitará al Congreso amplios poderes para legislar sobre temas de seguridad ciudadana.

"Le hemos informado a la mesa directiva (del Congreso), sobre la base de las coordinaciones preliminares con el Consejo de Ministros, solicitar facultades para legislar principalmente en temas de seguridad ciudadana", declaró Jerí a periodistas en el Congreso, a donde acudió para reunirse con sus autoridades.

El mandatario no ofreció detalles sobre las leyes que alistará, aunque mencionó que uno de los temas sería sobre la situación de los penales, donde —según la policía— delincuentes coordinan con sus bandas criminales para realizar extorsiones.

La crisis de inseguridad precipitó la destitución de la mandataria Dina Boluarte en un juicio político exprés el 10 de octubre.

Jerí, de 38 años y hasta entonces jefe del parlamento, asumió el gobierno de manera transitoria hasta julio de 2026, cuando deberá entregar el poder al elegido en los comicios generales del próximo año.

El martes, Jerí designó a su gabinete de ministros, liderado por un exmagistrado y político conservador. El mandatario, que ha anunciado "una guerra contra el crimen", ha enfrentado escándalos de corrupción y de una agresión sexual, de acuerdo a una causa ahora archivada. Jerí ha negado las acusaciones.

