Trump dice que estas ciudades son campos de guerra, ¿qué pasa en realidad?

"Si miras Chicago, Chicago es una gran ciudad donde hay mucho crimen, y si el gobernador no puede hacer el trabajo, nosotros lo haremos. Es muy sencillo", dijo Trump la semana pasada.

El 4 de octubre, Trump ordenó el despliegue de 300 soldados de la Guardia Nacional en Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, a pesar del rechazo de cargos locales, entre ellos el gobernador del estado de Illinois, cuya capital es Chicago, J.B. Pritzker.

A la fecha, la medida está bloqueada por una orden judicial.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió al día siguiente la medida, afirmando en Fox News que Chicago es "una zona de guerra".

Chicago y Portland no son las únicas ciudades bajo la mira de Trump.

En junio, el presidente ya había ordenado el envío de casi 5,000 soldados a Los Ángeles, en principio para sofocar las protestas contra las redadas antiinmigración.

Dos meses después las autoridades federales asumieron el control de la seguridad de la capital de Estados Unidos y desplegaron a la guardia nacional para "limpiarla" de la delincuencia de las "pandillas violentas".

Todas las ciudades tienen algo en común: son gobernadas por los demócratas y se oponen a las redadas del Servicio de Inmigración y aduanas (ICE) para detener a migrantes indocumentados.