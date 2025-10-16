Trump dice que estas ciudades son campos de guerra, ¿qué pasa en realidad?

Crímenes a la baja
A diferencia de lo sucedido en Los Ángeles, en Chicago y Portland, las protestas por las políticas de inmigración de Trump habían sido en gran medida pacíficas y de tamaño limitado, según los responsables locales, lejos de las condiciones de "zona de guerra" descritas por Trump.
Las protestas han mucho menos perturbadoras que los disturbios desencadenados en 2020 por la muerte de George Floyd, un hombre negro desarmado, a manos de agentes de policía de Mineápolis.
La imagen que Trump busca pintar de ciudades controladas por el crimen es exagerada, de acuerdo con los datos.
Por ejemplo, las cifras oficiales dan cuenta de una disminución de los delitos violentos en Washington los republicanos aseguran que esta ciudad gobernada por los demócratas tiene índices elevados de delincuencia y de personas sin techo.
El crimen violento también ha caído drásticamente en Chicago, una ciudad que Trump califica de un "agujero de ratas" o incluso de "capital mundial del asesinato" a causa de las decenas de tiroteos que ocurren cada semana.
Trump incluso llegó a exigir que el gobernador J.B. Pritzker y el alcalde Brandon Johnson, ambos demócratas, deberían estar en prisión por no proteger a los agentes.
De acuerdo con la información disponible en el FBI, los crímenes violentos —asalto agravado, homicidio, violación y robo— tienen un comportamiento mixto, pero en general, la tendencia es a la baja, también en Portland y Los Ángeles.
A nivel nacional, los crímenes violentos diminuyeron 4.5% en 2024, en comparación con el año previo, de acuerdo con información recopilada por el FBI.