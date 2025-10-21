"Mi objetivo es convertirme en la Dama de Hierro", le dijo a un grupo de estudiantes de escuela durante su reciente campaña.

Su victoria marca un momento crucial para un país en el que los hombres siguen teniendo una influencia abrumadora. Pero también es probable que marque el comienzo de un movimiento más a la derecha en temas como la inmigración y las cuestiones sociales.

Del metal a la política

Nacida en la prefectura de Nara en 1961, el padre de Takaichi era oficinista y su madre agente de policía. La política estaba muy alejada de su crianza.

Cuando era estudiante, Takaichi fue baterista en una banda de heavy metal y conducía una motocicleta. Entonces era famosa por llevar muchas baquetas porque las solía romper durante las intensas sesiones de batería. Sus bandas favoritas son Iron Maiden y Deep Purple.

Se acercó a la política por primera vez en la década de 1980, durante el apogeo de la fricción comercial entre Estados Unidos y Japón. Decidida a comprender las percepciones estadounidenses sobre Japón, trabajó en la oficina de la demócrata Patricia Schroeder, una congresista estadounidense conocida por sus críticas a Japón.

En Washington, Takaichi era una presencia enérgica que bombardeaba a asesores con preguntas sobre el funcionamiento interno del Congreso y la política exterior estadounidense, de acuerdo con The New York Times. De regreso a Japón, trabajó como presentadora de televisión.