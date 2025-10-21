Sin embargo, se opone a la revisión de una ley del siglo XIX que obliga a las parejas casadas a compartir el mismo apellido y quiere que la familia imperial mantenga la sucesión exclusivamente masculina.
Abenomics 2.0
Takaichi fue protegida de Shinzo Abe, el primer ministro que duró más tiempo en el cargo y quien fue asesinado en 2022.
Takaichi intentó persuadir a Abe para que se presentara de nuevo en 2021, pero él declinó la oferta. Cuando se presentó a la contienda, le dio su apoyo. “Takaichi es la verdadera estrella de los conservadores”, dijo entonces Abe.
Con Abe, Takaichi comparte una visión nacionalista. Durante su campaña comprometió a revivir su visión económica "Abenomics" de alto gasto público y préstamos baratos.
La nueva primera ministra dará instrucciones a su gabinete para que elabore un paquete de medidas de estímulo para atajar la inflación, en su primera reunión de gabinete del martes por la noche, informó la agencia de noticias Kyodo.
El paquete incluirá la ampliación de los subsidios a los gobiernos locales y recortes de impuestos a la gasolina, con planes para presentar un presupuesto suplementario al Parlamento, informó Kyodo sin citar fuentes.
Sin embargo, cumplir este plan podría causarle problemas a la nueva gobernante porque Abenomics se ideó para luchar contra la deflación.
"En el actual entorno inflacionista, un nuevo estímulo podría debilitar el yen. Del mismo modo, recortar el impuesto sobre el consumo puede estimular la demanda, pero no frenará la subida de precios”, dijo Tadashi Mori, profesor de política en la Universidad Aichi Gakuin, a la agencia Reuters.