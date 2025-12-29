Hacia 2030: cuatro posibles escenarios y un entorno económico expectante

Este contexto obliga a los líderes empresariales a replantear sus estrategias para adaptarse a un futuro global incierto, asegurando así que puedan contribuir al pronóstico de crecimiento del 1.5% para México y del 2.3% para Latinoamérica, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para 2026.

Al respecto, he identificado cuatro posibles escenarios para los próximos cinco años que los ejecutivos deben considerar para optimizar sus evaluaciones de riesgo, valoraciones de activos, cadenas de suministro y estrategias generales.

Los cuatro escenarios posibles

Neo-globalización: un regreso parcial a un entorno de mercados abiertos, donde las tensiones geopolíticas son bajas y se fomenta el comercio internacional. Las empresas en sectores como la banca y el capital privado se beneficiarían enormemente de este escenario.

Regionalización: un mundo donde las potencias establecen esferas de influencia regionales, lo que complica el entorno operativo para las empresas internacionales.

Guerra Fría II: este escenario coincide con muchas de las características de la primera Guerra Fría. La competencia geopolítica y el deseo de soberanía económica crean dos bloques principales en la economía global.

Autosuficiencia: un escenario de aislamiento donde las economías se fragmentan y las políticas proteccionistas dominan. Este entorno sería particularmente desafiante para las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones.

La realidad es que el futuro de la globalización probablemente será una mezcla compleja de estos escenarios. En lugar de buscar un único resultado probable, los CEO deben prepararse para un mundo donde diferentes aspectos de la economía global evolucionen de manera asimétrica. Esto implica que las empresas deben adaptar sus modelos operativos, revaluar sus cadenas de suministro y considerar cómo la política influye en la valoración de activos.

En ese sentido, México y Latinoamérica tienen un rol preponderante que les permitirá destacar por la resiliencia que han demostrado y su rápida reacción ante los distintos escenarios que han sorteado. La agilidad y la robustez serán esenciales para enfrentar los desafíos que se avecinan y las altas expectativas que se tienen de un futuro sostenible. Al respecto, la capacidad de anticiparse y adaptarse a un entorno global cambiante no solo será una ventaja competitiva, sino una necesidad para la supervivencia y el crecimiento empresarial.