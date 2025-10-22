Durante años, millones de visitantes se sometieron a los controles de seguridad del Servicio Secreto de los Estados Unidos antes de dirigirse hacia el Ala Este.

El paseo les permitió sacudirse la experiencia de un puesto de seguridad y comenzar a sentir el aura de la Casa Blanca, dijo James McDaniel, quien fue el enlace de la Casa Blanca del Servicio de Parques Nacionales de 1984 a 2002, a The Washington Post.

Al entrar, pudieron caminar a través de una columnata bañada por el sol, disfrutando del Jardín Jacqueline Kennedy a la izquierda y fotos de momentos históricos significativos a la derecha.

"Representaba el lado no político, el lado más suave de las operaciones de la Casa Blanca", dijo McDaniel.

Trump le cambia la cara a la Casa Blanca

Aunque la construcción de un enorme salón de baile es la principal modificación que Trump ha hecho a la Casa Blanca, esta lejos de ser la única.

El gobierno de Trump recordó que durante su primera presidencia, el presidente y la primera dama, Melania Trump, completaron la construcción de una nueva cancha de tenis, renovaron el Jardín de los Nietos y construyeron un nuevo edificio.

En su segundo mandato, Trump ya realizó importantes modificaciones en la decoración de algunos despachos y espacios de la residencia presidencial de Estados Unidos.

En los primeros meses de su gobierno, Trump llenó de oro la Oficina Oval. En febrero, cambió la hiedra sueca que llevaba décadas en la repisa de la chimenea por nueve piezas de la colección de antigüedades, de oro, plata y bronce.

Las modificaciones en el Despacho Oval El viejo estilo Antes de Trump, la Oficina Oval tenía un aspecto sobrio. FOTO: Win McNamee/Getty Images Adiós, hiedra sueca Trump cambió por completo la decoración de la Oficina Oval, con la sustitución de la hiedra sueca en la chimenea por ornamentos dorados y la adición de más retratos presidenciales. FOTO: Anna Moneymaker/Getty Images Un aspecto más simple En la presidencia, la mayoría de las molduras en la Oficina Oval se mantuvieron blancas. FOTO: Pool/Getty Images La "edad dorada" de la Casa Blanca Además de los retratos presidenciales, Trump ha mandado colar molduras doradas en toda la Casa Blanca. FOTO: Anna Moneymaker/Getty Images

También ha incrementado el número de retratos de sus predecesores que están colgados en las paredes de este despacho, donde suele recibir a líderes internacionales. Además, mandó añadir molduras doradas.

El tema dorado también se extendió a la Oficina del Gabinete, donde Trump se reúne con su equipo. Trump también agregó más banderas a la sala, incluyendo banderas de ramas específicas de las fuerzas armadas, como el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como candelabros tipo araña para la iluminación de este cuarto.

"Se ha convertido en un lugar realmente bonito", comentó el presidente sobre esta última sala durante una reunión con sus secretarios.

Otra modificación importante ocurrió en el Jardín de las Rosas. Durante el verano, el presidente mandó cubrir el pasto con baldosas de piedra y añadió mesas con sombrillas de rayas amarillas y blancas.